Carabobo FC 0-1 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Carabobo FC y Sporting Cristal juegan en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Sigue todas las incidencias del encuentro.

37' ¡Gran remate de Yotún!

El volante de Sporting Cristal intentó un buen disparo vía tiro libre sobre el arco defendido de Bruera, quien respondió de estupenda manera y despejó el balón.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Carabobo FC y Sporting Cristal disputan el tramo final del primer tiempo. Por ahora, el triunfo es de los rimenses gracias a un gol de penal de Yoshimar Yotún.

29' ¡Disparo de Núñez!

El volante de Carabobo FC intentó un remate potente desde larga distancia y apareció la figura de Enríquez para atrapar el balón sin dar rebotes.

26' ¡Gol anulado!

Tras una revisión en las pantallas del VAR, el juez principal decidió anular gol de Felipe Vizeu por una mano de Cristiano Da Silva en la acción previa al centro de Christofer Gonzáles.

Fuente: ESPN.

Image

25' ¡Revisión en el VAR!

El árbitro del partido revisará la acción previa al gol de Felipe Vizeu por una presunta mano de Cristiano Da Silva.

23' ¡Gooooooooooooooool de Sporting Cristal!

Felipe Vizeu anota el 0-2 del partido al aprovechar un rebote en área de Carabobo FC luego de una gran jugada entre Cristiano Da Silva y Christofer Gonzáles.

22' ¡Se la perdió Carabobo FC!

Luego de un enorme pase de Castillo, fue Tortolero quien remató sobre el arco de Enríquez y el balón pasó realmente cerca en lo que pudo ser el empate del partido.

19' ¡Carabobo FC intenta!

Tras el gol de Sporting Cristal, ahora es Carabobo FC quien mueve el balón de lado a lado para tratar de sorprender a la defensa rival.

14' ¡Goooooooooool de Sporting Cristal!

Yoshimar Yotún anota el 0-1 del encuentro luego de una muy buena definición vía penal y en donde el arquero Lucas Bruera no pudo hacer nada.

12' ¡Penal para Sporting Cristal!

El árbitro principal sanciona penal para Sporting Cristal luego de una infracción de Fuentes en contra de Santana.

10' ¡Partido muy disputado!

En el inicio del duelo, tanto Carabobo FC como Sporting Cristal buscan imponer su juego y todavía no son capaces de generar peligro en áreas rivales.

6' ¡Sporting Cristal se acomoda!

Tras un inicio en donde Carabobo FC salió con todo, ahora es Sporting Cristal quien intenta adueñarse del balón para sumarse con peligro a campo rival.

2' ¡Aviso de Carabobo FC!

Tras un buen pase de Berríos, apareció Tortolero para disparar en área de Sporting Cristal y el balón se perdió por arriba del arco de Enríquez.

1' ¡Empezó el partido!

Carabobo FC y Sporting Cristal disputan el primer tiempo del partido que se juega en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Los titulares de Carabobo FC y Sporting Cristal pisan el gramado de juego del Estadio Polideportivo Misael Delgado a instantes del pitazo inicial.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Carabobo FC y Sporting Cristal realizan sus respectivos trabajos precompetitivos a minutos de que inicie el gran partido en Valencia, Venezuela.

Image
Image

¡Llegada de Sporting Cristal!

La delegación de Sporting Cristal también dice presente en el Estadio Polideportivo Misael Delgado a minutos del inicio del partido.

Image
Image

¡Llegada de Carabobo FC!

Así fue el arribo de la delegación de Carabobo FC a las instalaciones del Estadio Polideportivo Misael Delgado.

Image
Image

¡Vestuario listo de Carabobo FC!

Carabobo FC utilizará su camiseta granate para enfrentar el día de hoy a Sporting Cristal.

Image

¡Vestuario listo de Sporting Cristal!

Sporting Cristal usará su clásica indumentaria celeste en el partido de esta noche contra Carabobo FC.

Image
¡Alineación titular de Carabobo FC!

Daniel Farías alistó el siguiente equipo titular para recibir a Sporting Cristal en la ciudad de Valencia: Bruera; Bilbao, Neira, Fuentes; Pérez, Cova, Núñez, Castillo, Berríos; Riasco y Tortolero.

Image

¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Paulo Autuori preparó el siguiente equipo titular para visitar hoy a Carabobo FC en Venezuela: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Távara; Cabellos, Yotún; C. Gonzales, Santana y Vizeu.

Image

¡La palabra de Miguel Araujo!

El defensor central de Sporting Cristal reveló algunas cuestiones que manejan como equipo para tratar de imponerse ante Carabobo FC en Venezuela.

Tweet placeholder

¡Los convocados de Carabobo FC!

Daniel Farías contará con los siguientes jugadores para el partido de esta noche ante Sporting Cristal.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Carabobo FC vs. Sporting Cristal!

Carabobo FC y Sporting Cristal se enfrentan esta noche por el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. A continuación, sigue todas las incidencias.

Image
Por Renato Pérez

Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.
© Movistar Deportes.Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.

Carabobo FC y Sporting Cristal se enfrentan en el marco del partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Polideportivo Misael Delgado ubicado en la ciudad de Valencia será testigo de una primera contienda entre ambos equipos que promete diversas emociones, sobre todo cuando el ganador de la llave inscribirá su nombre en la fase de grupos del torneo continental.

En cuanto a cómo llegan los planteles al encuentro de esta noche, Carabobo FC viene de eliminar a Huachipato de Chile en la fase previa y empatar 0-0 frente a Caracas por el Torneo Venezolano. Por otro lado, Sporting Cristal superó a 2 de Mayo de Paraguay tras resolver la contienda a través de la vía de los penales y en el Torneo Apertura perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo.

¿A qué hora juegan Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

  • 16:00 | México y Centroamérica
  • 17:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)
  • 18:00 | Venezuela y Bolivia
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay Uruguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

  • Venezuela, Colombia y Ecuador | ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • Perú, Paraguay y Uruguay | ESPN y Disney+ Premium.
  • Argentina | Fox Sports y Disney+ Premium.
  • Chile | ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • México | Disney+ Premium.
  • Estados Unidos | beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ, beIN SPORTS 5, Fanatiz y Fubo Sports.
Renato Pérez
Renato Pérez
