Carabobo FC 0-1 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Carabobo FC y Sporting Cristal se enfrentan esta noche por el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. A continuación, sigue todas las incidencias.

Tras un buen pase de Berríos, apareció Tortolero para disparar en área de Sporting Cristal y el balón se perdió por arriba del arco de Enríquez.

Tras un inicio en donde Carabobo FC salió con todo, ahora es Sporting Cristal quien intenta adueñarse del balón para sumarse con peligro a campo rival.

En el inicio del duelo, tanto Carabobo FC como Sporting Cristal buscan imponer su juego y todavía no son capaces de generar peligro en áreas rivales.

Yoshimar Yotún anota el 0-1 del encuentro luego de una muy buena definición vía penal y en donde el arquero Lucas Bruera no pudo hacer nada.

Tras el gol de Sporting Cristal, ahora es Carabobo FC quien mueve el balón de lado a lado para tratar de sorprender a la defensa rival.

Luego de un enorme pase de Castillo, fue Tortolero quien remató sobre el arco de Enríquez y el balón pasó realmente cerca en lo que pudo ser el empate del partido.

Felipe Vizeu anota el 0-2 del partido al aprovechar un rebote en área de Carabobo FC luego de una gran jugada entre Cristiano Da Silva y Christofer Gonzáles.

Tras una revisión en las pantallas del VAR, el juez principal decidió anular gol de Felipe Vizeu por una mano de Cristiano Da Silva en la acción previa al centro de Christofer Gonzáles.

El volante de Carabobo FC intentó un remate potente desde larga distancia y apareció la figura de Enríquez para atrapar el balón sin dar rebotes.

Carabobo FC y Sporting Cristal disputan el tramo final del primer tiempo. Por ahora, el triunfo es de los rimenses gracias a un gol de penal de Yoshimar Yotún.

El volante de Sporting Cristal intentó un buen disparo vía tiro libre sobre el arco defendido de Bruera, quien respondió de estupenda manera y despejó el balón.

Carabobo FC y Sporting Cristal se enfrentan en el marco del partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Polideportivo Misael Delgado ubicado en la ciudad de Valencia será testigo de una primera contienda entre ambos equipos que promete diversas emociones, sobre todo cuando el ganador de la llave inscribirá su nombre en la fase de grupos del torneo continental.

En cuanto a cómo llegan los planteles al encuentro de esta noche, Carabobo FC viene de eliminar a Huachipato de Chile en la fase previa y empatar 0-0 frente a Caracas por el Torneo Venezolano. Por otro lado, Sporting Cristal superó a 2 de Mayo de Paraguay tras resolver la contienda a través de la vía de los penales y en el Torneo Apertura perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo.

¿A qué hora juegan Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México y Centroamérica

17:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)

18:00 | Venezuela y Bolivia

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?