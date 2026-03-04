Carabobo FC 0-1 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Carabobo FC y Sporting Cristal se enfrentan en el marco del partido de ida por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Polideportivo Misael Delgado ubicado en la ciudad de Valencia será testigo de una primera contienda entre ambos equipos que promete diversas emociones, sobre todo cuando el ganador de la llave inscribirá su nombre en la fase de grupos del torneo continental.
En cuanto a cómo llegan los planteles al encuentro de esta noche, Carabobo FC viene de eliminar a Huachipato de Chile en la fase previa y empatar 0-0 frente a Caracas por el Torneo Venezolano. Por otro lado, Sporting Cristal superó a 2 de Mayo de Paraguay tras resolver la contienda a través de la vía de los penales y en el Torneo Apertura perdió 2-1 en su visita a Sport Huancayo.
¿A qué hora juegan Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?
- 16:00 | México y Centroamérica
- 17:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)
- 18:00 | Venezuela y Bolivia
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver Carabobo FC vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?
- Venezuela, Colombia y Ecuador | ESPN 2 y Disney+ Premium.
- Perú, Paraguay y Uruguay | ESPN y Disney+ Premium.
- Argentina | Fox Sports y Disney+ Premium.
- Chile | ESPN Premium y Disney+ Premium.
- México | Disney+ Premium.
- Estados Unidos | beIN SPORTS, beIN SPORTS Ñ, beIN SPORTS 5, Fanatiz y Fubo Sports.