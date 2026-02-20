Es tendencia:
Sudamericano de Clubes de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley tras el Sesi Bauru 3-0 Regatas Lima

Así se mueve la tabla de posiciones tras el encuentro entre Sesi Bauru ante Regatas Lima por el Sudamericano de Clubes de Vóley.

Por Bruno Castro

Sesi Bauru.
© Sesi BauruSesi Bauru.

El Sudamericano de Clubes de Vóley entra en la recta final en la fase de grupos. Acá se conocerá a los cuatro equipos que pasarán a definir el campeón de este certamen internacional. En este caso, este viernes 20 de febrero se disputan los últimos 3 encuentros.

El primero de los partidos fue el CD Boston College por 3-0 ante Club Olympic Cochabamba. Duelo que si se vio bastante parejo, pero el cuadro representante de Chile logró imponerse sin muchos problemas. 25 a 16, 25 a 20 y 25 a 19 fueron los sets a favor del cuadro sureño.

En el caso del grupo C, el conjunto de Sesi Volei Bauru demostró un gran nivel, pero Regatas Lima no se quedó atrás con un buen duelo. Eso sí, el cuadro de Brasil se quedó con el partido por 3-0 logrando sets: 25 a 21, 25 a 19 y 25 a 20.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley

Así se va moviendo la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley este viernes:

Grupo A:

#EquipoPuntosRatio
1Alianza Lima66.000
2USMP00.333
3Banco República00.000
Grupo B:

#EquipoPuntosRatio
1Ossasco Sao Cristovao6MAX
2Boston College31.000
3Club Olympic Cochabamba00.000

Grupo C:

#EquipoPuntosRatio
1Sesi Bauru6MAX
2Regatas Lima31.500
3UVIV Guayaquil00.000

Datos Claves

  • CD Boston College venció 3-0 a Olympic Cochabamba con parciales de 25-16, 25-20 y 25-19.
  • Sesi Volei Bauru derrotó 3-0 a Regatas Lima y lidera el Grupo C con 6 puntos.
  • Alianza Lima encabeza el Grupo A con 6 puntos y un ratio de 6.000 este viernes.
Bruno Castro
