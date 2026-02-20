Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley tras el Sesi Bauru 3-0 Regatas Lima

El Sudamericano de Clubes de Vóley entra en la recta final en la fase de grupos. Acá se conocerá a los cuatro equipos que pasarán a definir el campeón de este certamen internacional. En este caso, este viernes 20 de febrero se disputan los últimos 3 encuentros.

El primero de los partidos fue el CD Boston College por 3-0 ante Club Olympic Cochabamba. Duelo que si se vio bastante parejo, pero el cuadro representante de Chile logró imponerse sin muchos problemas. 25 a 16, 25 a 20 y 25 a 19 fueron los sets a favor del cuadro sureño.

En el caso del grupo C, el conjunto de Sesi Volei Bauru demostró un gran nivel, pero Regatas Lima no se quedó atrás con un buen duelo. Eso sí, el cuadro de Brasil se quedó con el partido por 3-0 logrando sets: 25 a 21, 25 a 19 y 25 a 20.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley

Así se va moviendo la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley este viernes:

Grupo A:

# Equipo Puntos Ratio 1 Alianza Lima 6 6.000 2 USMP 0 0.333 3 Banco República 0 0.000

Grupo B:

# Equipo Puntos Ratio 1 Ossasco Sao Cristovao 6 MAX 2 Boston College 3 1.000 3 Club Olympic Cochabamba 0 0.000

Grupo C:

# Equipo Puntos Ratio 1 Sesi Bauru 6 MAX 2 Regatas Lima 3 1.500 3 UVIV Guayaquil 0 0.000

Datos Claves

CD Boston College venció 3-0 a Olympic Cochabamba con parciales de 25-16, 25-20 y 25-19.

venció 3-0 a Olympic Cochabamba con parciales de 25-16, 25-20 y 25-19. Sesi Volei Bauru derrotó 3-0 a Regatas Lima y lidera el Grupo C con 6 puntos.

derrotó 3-0 a Regatas Lima y lidera el Grupo C con 6 puntos. Alianza Lima encabeza el Grupo A con 6 puntos y un ratio de 6.000 este viernes.

