Facundo Morando tiene nuevo trabajo en plena pelea de Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando, entrenador del equipo de vóley de Alianza Lima, asumirá como nuevo director técnico de la Selección Femenina de Argentina, según dio a conocer Juan Sardo, presidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).
Hay buena relación entre Perú y Argentina
El dirigente destacó el nivel competitivo de la Liga Peruana de Vóley y aseguró que una de las claves para fortalecer el voleibol sudamericano es impulsar acuerdos de cooperación entre federaciones.
Además, señaló que mantiene una comunicación constante con Gino Vegas, con quien suele evaluar la posibilidad de organizar encuentros entre ambas selecciones.
“No tenemos ningún convenio, pero tenemos una excelente relación con Gino (Vegas), siempre están las charlas, para ver qué partidos podamos realizar en conjunto. Hoy por hoy, la liga peruana es competitiva”, señaló en el programa ‘De Una’ de Ovación.
Destacó presente de Facundo Morando
Por otro lado, Juan Sardo se refirió al futuro de Facundo Morando, actual técnico de Alianza Lima, quien viene realizando una destacada campaña y se prepara para disputar los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.
ver también
En Brasil revelan que Facundo Morando podría dejar Alianza Lima para dirigir a Fluminense
El mandamás también reveló que Morando asumirá como entrenador principal de la Selección Femenina de Voleibol de Argentina. “En su momento trajimos como entrenador a Daniel Castellani, pero todo sabemos que él anda con unos temas de salud, pero va a seguir como coordinador general de la rama femenina y el entrenador principal va a ser Facundo Morando”, detalló.
Recordemos que, el actual DT del cuadro ‘íntimo’ ya estuvo al mando de forma interina de la ‘albiceleste’ en la Copa Panamericana 2024, la Copa América y el Mundial de Vóley 2025.
La gran labor de Morando en Alianza Lima
El trabajo de Facundo Morando se evidenció desde que asumió la dirección de Alianza Lima, logrando potenciar el rendimiento de varias jugadoras y guiando al equipo al bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley la temporada pasada.
Incluso, su buen desempeño ha despertado el interés de clubes importantes del continente, como Fluminense de Brasil, que lo tiene en carpeta como posible nuevo entrenador.
DATOS CLAVES
- Facundo Morando asumirá como nuevo entrenador principal de la Selección Femenina de Argentina.
- El presidente de la FeVA, Juan Sardo, confirmó que Daniel Castellani será el coordinador general.
- El técnico de Alianza Lima ya dirigió a la albiceleste en el Mundial de Vóley 2025.