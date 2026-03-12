Facundo Morando tiene nuevo trabajo en plena pelea de Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando, entrenador del equipo de vóley de Alianza Lima, asumirá como nuevo director técnico de la Selección Femenina de Argentina, según dio a conocer Juan Sardo, presidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Publicidad

Publicidad

Hay buena relación entre Perú y Argentina

El dirigente destacó el nivel competitivo de la Liga Peruana de Vóley y aseguró que una de las claves para fortalecer el voleibol sudamericano es impulsar acuerdos de cooperación entre federaciones.

Además, señaló que mantiene una comunicación constante con Gino Vegas, con quien suele evaluar la posibilidad de organizar encuentros entre ambas selecciones.

“No tenemos ningún convenio, pero tenemos una excelente relación con Gino (Vegas), siempre están las charlas, para ver qué partidos podamos realizar en conjunto. Hoy por hoy, la liga peruana es competitiva”, señaló en el programa ‘De Una’ de Ovación.

Publicidad

Publicidad

Destacó presente de Facundo Morando

Por otro lado, Juan Sardo se refirió al futuro de Facundo Morando, actual técnico de Alianza Lima, quien viene realizando una destacada campaña y se prepara para disputar los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

ver también En Brasil revelan que Facundo Morando podría dejar Alianza Lima para dirigir a Fluminense

El mandamás también reveló que Morando asumirá como entrenador principal de la Selección Femenina de Voleibol de Argentina. “En su momento trajimos como entrenador a Daniel Castellani, pero todo sabemos que él anda con unos temas de salud, pero va a seguir como coordinador general de la rama femenina y el entrenador principal va a ser Facundo Morando”, detalló.

Recordemos que, el actual DT del cuadro ‘íntimo’ ya estuvo al mando de forma interina de la ‘albiceleste’ en la Copa Panamericana 2024, la Copa América y el Mundial de Vóley 2025.

Publicidad

Publicidad

La gran labor de Morando en Alianza Lima

El trabajo de Facundo Morando se evidenció desde que asumió la dirección de Alianza Lima, logrando potenciar el rendimiento de varias jugadoras y guiando al equipo al bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley la temporada pasada.

Incluso, su buen desempeño ha despertado el interés de clubes importantes del continente, como Fluminense de Brasil, que lo tiene en carpeta como posible nuevo entrenador.

Publicidad

Publicidad

Facundo Morando podría dirigir a Fluminense (Instagram @portalvolei).

DATOS CLAVES

Facundo Morando asumirá como nuevo entrenador principal de la Selección Femenina de Argentina.

El presidente de la FeVA, Juan Sardo, confirmó que Daniel Castellani será el coordinador general.

Publicidad

Publicidad