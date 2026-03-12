¿Sporting Cristal podría jugar contra Cusco FC y Universitario en Copa Libertadores 2026?

La histórica clasificación de Sporting Cristal ante Carabobo en el Estadio Alejandro Villanueva ha sacudido el panorama de la Copa Libertadores 2026. Tras una agónica tanda de penales, el equipo “rimense” aseguró su lugar en la fase de grupos, desatando la euforia de sus hinchas.

Publicidad

Publicidad

Sporting Cristal en Copa Libertadores

Este logro posiciona a los celestes en el Bombo 4 del sorteo oficial, debido a que provienen de las etapas preliminares del torneo. Esta ubicación es estratégica, ya que define la jerarquía de los rivales que enfrentará en la siguiente instancia continental.

Una de las grandes interrogantes de la afición es si existirán duelos entre equipos peruanos en esta fase. Según el reglamento de la CONMEBOL, los clubes que llegan desde la fase previa no tienen restricciones geográficas en el sorteo de grupos.

Publicidad

Publicidad

Esto significa que Sporting Cristal sí podría enfrentar a Universitario o Cusco FC, a diferencia de lo que ocurre con los equipos que clasificaron directamente. Existe una posibilidad real de ver un grupo con dos o incluso tres representantes de la Liga 1.

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos. (Foto: X).

¿Enfrentará a Universitario de Deportes?

En el Bombo 1, los dirigidos por el Rímac tendrán que medirse ante gigantes del continente. Entre los posibles cabezas de serie destacan potencias brasileñas como Flamengo y Palmeiras, o históricos como Boca Juniors y Peñarol.

Publicidad

Publicidad

Para el segundo rival, el sorteo mirará hacia el Bombo 2, donde aparece Universitario de Deportes. Además de los cremas, figuran clubes de gran peso como Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes de La Plata y los paraguayos Libertad o Cerro Porteño.

ver también Sporting Cristal a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Carabobo en tanda de penales

¿Sporting Cristal jugará con Cusco FC?

El panorama se completa con el Bombo 3, donde se ubica el otro representante nacional: Cusco FC. En este bolillero también se encuentran equipos competitivos como Junior de Barranquilla, Rosario Central y Universidad Católica de Chile.

La expectativa crece mientras se espera la fecha oficial del sorteo para conocer el destino de los clubes peruanos. Sporting Cristal buscará superar la fase de grupos y consolidar su nombre en la Copa Libertadores 2026 tras este emocionante inicio.

Publicidad

Publicidad

Por penales Sporting Cristal eliminó a Carabobo. (Foto: X).

DATOS CLAVES