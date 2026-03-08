Así quedaron los cruces para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 entra en la recta final. Tan solo restan ocho equipos en carrera en busca del título nacional. En este caso, Alianza Lima es el vigente campeón, que busca obtener su tercer título de forma consecutivo. Pero no la va a tener nada fácil en este certamen nacional que cada año viene elevando su nivel.
La última jornada definió los cruces definitivos para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Universidad de San Martín ganó el partido más importante de la novena fecha a Universitario, mientras que Alianza Lima hizo lo propio ante Deportivo Soan.
Así quedaron los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley
En la primera llave tenemos a Alianza Lima frente a Deportivo Soan. Duelo que justamente se repite del último encuentro disputado en la fase 2. Así que va a ser un complicado partido para ambas escuadras.
Luego, Circolo Sportivo Italiano tendrá un tremendo emparejamiento ante San Martín. Justamente en la fecha 8 se vieron las caras, protagonizando un tremendo duelo que acabó 3-2 a favor de las ‘santas’. Por lo que ambos ya se conocen bastante bien.
En la llave 3 tenemos a Universitario de Deportes contra el conjunto de Regatas Lima. No se ven las caras desde la jornada 4 en la que el cuadro ‘crema’ logró vencer con un cómodo 3-0 a las ‘celestes’.
Por último, tenemos a Atlético Atenea ante Deportivo Géminis, ambos quedaron en el ecuador de la tabla de posiciones. Por lo que se verán las caras en los cuartos de final.
Emparejamientos de cuartos de final:
- Alianza Lima vs. Deportivo Soan
- USMP vs. Circolo Sportivo Italiano
- Universitario vs. Regatas Lima
- Atlético Atenea vs. Géminis
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?
No habrá tiempo para descanso, ya que el próximo fin de semana será momento para los primeros partidos de los cuartos de final. Cabe recordar que se necesitan sumar dos triunfos en dicha fase para acceder a las semifinales. Mira los días de los cruces:
SÁBADO 14 DE MARZO
- Alianza Lima vs. Deportivo Soan
- Atlético Atenea vs. Géminis
DOMINGO 15 DE MARZO
- Universitario vs. Regatas Lima
- USMP vs. Circolo Sportivo Italiano
Así quedó la tabla de posiciones de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley
Tras la finalización de las 9 fechas de la Liga Peruana de Vóley, así culmina la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|20
|18
|2
|52
|2
|USMP
|20
|16
|4
|49
|3
|Universitario
|20
|15
|5
|44
|4
|Atlético Atenea
|20
|11
|9
|35
|5
|Géminis
|20
|12
|8
|34
|6
|Regatas Lima
|20
|11
|9
|30
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|20
|9
|11
|27
|8
|Deportivo Soan
|20
|5
|15
|18
|9
|Rebaza Acosta
|20
|5
|15
|15
|10
|Olva Latino
|20
|5
|15
|15
Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley
Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta fecha número 9.
SÁBADO 7 DE MARZO
- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino
- Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima
- Universitario 0-3 USMP
DOMINGO 8 DE MARZO
- Géminis 3-0 Rebaza Acosta
- Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan
Datos Claves
- Alianza Lima terminó como líder con 52 puntos y enfrentará a Deportivo Soan.
- USMP clasificó en segundo lugar con 51 puntos tras disputar 20 jornadas competitivas.
- Los ocho equipos clasificados a cuartos incluyen a Universitario, Regatas Lima y Atlético Atenea.