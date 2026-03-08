Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así quedaron los cruces para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Todo listo para la lucha por el título nacional en la Liga Peruana de Vóley, las llaves de los cuartos de final ya están decididas.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadoras de la Liga Peruana de Vóley.
© Liga Peruana de VóleyJugadoras de la Liga Peruana de Vóley.

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 entra en la recta final. Tan solo restan ocho equipos en carrera en busca del título nacional. En este caso, Alianza Lima es el vigente campeón, que busca obtener su tercer título de forma consecutivo. Pero no la va a tener nada fácil en este certamen nacional que cada año viene elevando su nivel.

Publicidad

La última jornada definió los cruces definitivos para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Universidad de San Martín ganó el partido más importante de la novena fecha a Universitario, mientras que Alianza Lima hizo lo propio ante Deportivo Soan.

Así quedaron los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

En la primera llave tenemos a Alianza Lima frente a Deportivo Soan. Duelo que justamente se repite del último encuentro disputado en la fase 2. Así que va a ser un complicado partido para ambas escuadras.

Luego, Circolo Sportivo Italiano tendrá un tremendo emparejamiento ante San Martín. Justamente en la fecha 8 se vieron las caras, protagonizando un tremendo duelo que acabó 3-2 a favor de las ‘santas’. Por lo que ambos ya se conocen bastante bien.

Publicidad

En la llave 3 tenemos a Universitario de Deportes contra el conjunto de Regatas Lima. No se ven las caras desde la jornada 4 en la que el cuadro ‘crema’ logró vencer con un cómodo 3-0 a las ‘celestes’.

Por último, tenemos a Atlético Atenea ante Deportivo Géminis, ambos quedaron en el ecuador de la tabla de posiciones. Por lo que se verán las caras en los cuartos de final.

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

ver también

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Emparejamientos de cuartos de final:

  • Alianza Lima vs. Deportivo Soan
  • USMP vs. Circolo Sportivo Italiano
  • Universitario vs. Regatas Lima
  • Atlético Atenea vs. Géminis
Publicidad

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

No habrá tiempo para descanso, ya que el próximo fin de semana será momento para los primeros partidos de los cuartos de final. Cabe recordar que se necesitan sumar dos triunfos en dicha fase para acceder a las semifinales. Mira los días de los cruces:

SÁBADO 14 DE MARZO

  • Alianza Lima vs. Deportivo Soan
  • Atlético Atenea vs. Géminis

DOMINGO 15 DE MARZO

  • Universitario vs. Regatas Lima
  • USMP vs. Circolo Sportivo Italiano
Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Tras la finalización de las 9 fechas de la Liga Peruana de Vóley, así culmina la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPPPuntos
1Alianza Lima2018252
2USMP2016449
3Universitario2015544
4Atlético Atenea2011935
5Géminis2012834
6Regatas Lima2011930
7Circolo Sportivo Italiano2091127
8Deportivo Soan2051518
9Rebaza Acosta2051515
10Olva Latino2051515

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta fecha número 9.

SÁBADO 7 DE MARZO

  • Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino
  • Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima
  • Universitario 0-3 USMP
Publicidad

DOMINGO 8 DE MARZO

  • Géminis 3-0 Rebaza Acosta
  • Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Datos Claves

  • Alianza Lima terminó como líder con 52 puntos y enfrentará a Deportivo Soan.
  • USMP clasificó en segundo lugar con 51 puntos tras disputar 20 jornadas competitivas.
  • Los ocho equipos clasificados a cuartos incluyen a Universitario, Regatas Lima y Atlético Atenea.
Bruno Castro
Bruno Castro
    Lee también
    Tras convertirle gol a Universitario, la figura de Los Chankas que pide selección
    Liga 1

    Tras convertirle gol a Universitario, la figura de Los Chankas que pide selección

    Pronósticos Alianza Lima vs Melgar: el Íntimo se juega el liderato contra el Dominó
    Pronósticos

    Pronósticos Alianza Lima vs Melgar: el Íntimo se juega el liderato contra el Dominó

    Hinchas de la 'U' sentencian a Rabanal tras perder ante Los Chankas: "Mañana Fossati en Lima"
    Universitario

    Hinchas de la 'U' sentencian a Rabanal tras perder ante Los Chankas: "Mañana Fossati en Lima"

    Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan
    Voley

    Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

    +18 jugar con responsabilidadGordon Moody
    Better Collective Logo