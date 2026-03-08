Así quedaron los cruces para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 entra en la recta final. Tan solo restan ocho equipos en carrera en busca del título nacional. En este caso, Alianza Lima es el vigente campeón, que busca obtener su tercer título de forma consecutivo. Pero no la va a tener nada fácil en este certamen nacional que cada año viene elevando su nivel.

La última jornada definió los cruces definitivos para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Universidad de San Martín ganó el partido más importante de la novena fecha a Universitario, mientras que Alianza Lima hizo lo propio ante Deportivo Soan.

Así quedaron los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

En la primera llave tenemos a Alianza Lima frente a Deportivo Soan. Duelo que justamente se repite del último encuentro disputado en la fase 2. Así que va a ser un complicado partido para ambas escuadras.

Luego, Circolo Sportivo Italiano tendrá un tremendo emparejamiento ante San Martín. Justamente en la fecha 8 se vieron las caras, protagonizando un tremendo duelo que acabó 3-2 a favor de las ‘santas’. Por lo que ambos ya se conocen bastante bien.

En la llave 3 tenemos a Universitario de Deportes contra el conjunto de Regatas Lima. No se ven las caras desde la jornada 4 en la que el cuadro ‘crema’ logró vencer con un cómodo 3-0 a las ‘celestes’.

Por último, tenemos a Atlético Atenea ante Deportivo Géminis, ambos quedaron en el ecuador de la tabla de posiciones. Por lo que se verán las caras en los cuartos de final.

Emparejamientos de cuartos de final:

Alianza Lima vs. Deportivo Soan

USMP vs. Circolo Sportivo Italiano

Universitario vs. Regatas Lima

Atlético Atenea vs. Géminis

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?

No habrá tiempo para descanso, ya que el próximo fin de semana será momento para los primeros partidos de los cuartos de final. Cabe recordar que se necesitan sumar dos triunfos en dicha fase para acceder a las semifinales. Mira los días de los cruces:

SÁBADO 14 DE MARZO

Alianza Lima vs. Deportivo Soan

Atlético Atenea vs. Géminis

DOMINGO 15 DE MARZO

Universitario vs. Regatas Lima

USMP vs. Circolo Sportivo Italiano

Así quedó la tabla de posiciones de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Tras la finalización de las 9 fechas de la Liga Peruana de Vóley, así culmina la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PP Puntos 1 Alianza Lima 20 18 2 52 2 USMP 20 16 4 49 3 Universitario 20 15 5 44 4 Atlético Atenea 20 11 9 35 5 Géminis 20 12 8 34 6 Regatas Lima 20 11 9 30 7 Circolo Sportivo Italiano 20 9 11 27 8 Deportivo Soan 20 5 15 18 9 Rebaza Acosta 20 5 15 15 10 Olva Latino 20 5 15 15

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta fecha número 9.

SÁBADO 7 DE MARZO

Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino

Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima

Universitario 0-3 USMP

DOMINGO 8 DE MARZO

Géminis 3-0 Rebaza Acosta

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

