Sudamericano de Clubes de Vóley

Regatas Lima 0-0 Club UVIV EN VIVO y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: Punto a punto

Por el Sudamericano de Clubes 2026, Regatas Lima se mide en la primera fecha frente al cuadro de Club UVIV.

Set 1: Regatas 13-6 UVIV

El cuadro de Regatas domina este primer set.

Set 1: Regatas 7-4 UVIV

Regatas toma la iniciativa y lo va ganando ante el cuadro de Ecuador.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Regatas Lima frente a Club UVIV de Ecuador.

¡Sigue el calentamiento!

Los equipos mantienen el calentamiento por el momento.

¡Equipos calentando!

Los equipos calientan para el inicio del encuentro.

¡La llegada de Regatas Lima!

El cuadro de Regatas Lima llegando al Polideportivo de Villa El Salvador.

¿Cuál es el grupo de Regatas Lima?

El cuadro de Regatas Lima conforma el grupo C en el Sudamericano de Vóley.

Grupo C del Sudamericano de Vóley

  • Regatas Lima
  • Sesi Volei Bauru
  • Club UVIV Guayaquil

¡Bienvenidos al Regatas Lima vs. Club UVIV!

Buenas tardes al minuto a minuto del Regatas Lima vs. Club UVIV por el Sudamericano de Vóley.

Por Bruno Castro

Regatas Lima.
© Liga Peruana de VóleyRegatas Lima.

Por la fecha número uno en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cuadro de Regatas Lima se enfrenta a Club UVIV. Encuentro que se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador desde las 19:30 horas. Este choque será transmitido por medio de Latina. Pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En este caso, el cuadro de Regatas Lima se encuentra ubicado en el grupo C. En el cual, está acompañado de Sesi Volei Bauru de Brasil y Club UVIV Guayaquil de Ecuador. En este caso, solo el primero accede a las semifinales de este certamen continental.

Este Sudamericano se jugará del 18 al 22 de febrero de este 2026. Por parte del Perú, se encuentran Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima como los clubes participantes. Mientras tanto, hay dos cuadros de Brasil, uno de Chile, uno de Uruguay, uno de Bolivia y uno de Ecuador.

