Regatas Lima 0-0 Club UVIV EN VIVO y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: Punto a punto

Por la fecha número uno en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cuadro de Regatas Lima se enfrenta a Club UVIV. Encuentro que se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador desde las 19:30 horas. Este choque será transmitido por medio de Latina. Pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En este caso, el cuadro de Regatas Lima se encuentra ubicado en el grupo C. En el cual, está acompañado de Sesi Volei Bauru de Brasil y Club UVIV Guayaquil de Ecuador. En este caso, solo el primero accede a las semifinales de este certamen continental.

Este Sudamericano se jugará del 18 al 22 de febrero de este 2026. Por parte del Perú, se encuentran Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima como los clubes participantes. Mientras tanto, hay dos cuadros de Brasil, uno de Chile, uno de Uruguay, uno de Bolivia y uno de Ecuador.