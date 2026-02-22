Alianza Lima vs San Martín EN VIVO y GRATIS por el Sudamericano de Clubes vía Latina

El conjunto de Alianza Lima entra en la activación antes del inicio del juego ante San Martín.

El Sudamericano de Clubes 2026 llega a su final este domingo 22 de febrero. En este caso, los equipos peruanos no pelean por el título, pero si por buscar un puesto en el podio. Es así como Alianza Lima se medirá ante la San Martín nuevamente en busca de quedarse con la presea de bronce en este certamen internacional.

El encuentro arrancará desde las 15:00 hora de Perú en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador. La transmisión del mismo se dará por medio de Latina, no obstante también podrás disfrutar el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

Estos dos equipos ya se habían visto las caras en la fase de grupos. En este caso, el conjunto de Alianza Lima supo ganar y terminó con un triunfo por 3-1 ante la San Martín. Por lo que será una nueva revancha para los ‘Santos’ que quieren quedarse en el podio.