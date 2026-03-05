¿Gianluca Lapadula y Bryan Reyna a Sporting Cristal? El plan de Julio César Uribe y Gustavo Zevallos que incomoda a Paulo Autuori

Luego del buen triunfo conseguido frente a Carabobo FC por el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal empieza a ser tendencia con la posibilidad de sumar un par de refuerzos a la plantilla. Sabiendo que se vienen días claves en el ámbito continental, el aspecto económico es uno de los más preponderantes y que a la vez podría incomodar a Paulo Autuori.

No es que el dinero pueda generar preocupación en las planificaciones de Paulo Autuori, sino que posibles refuerzos sí podrían alterarlo luego de conocer su drástica postura cuando le consultan sobre sumar nuevos jugadores. Ahora, de acuerdo a una reciente información del comunicador Renato Luna, hemos podido conocer que Julio César Uribe y Gustavo Zevallos tendrían un plan.

“Hay dos nombres que figuran en el universo de Sporting Cristal para buscar la manera de generar un préstamo. Digo buscar la manera porque saben que pasando el miércoles podrían tener 4 palos y medio en el bolsillo. Dos jugadores de Selección Peruana que en este momento no son considerados en sus clubes”; comentó en primera instancia Renato Luna en el programa ‘Nada que no sepa‘.

En esta misma línea, se reveló quiénes son los jugadores en cuestión. “Uno ya se habló de él no hace mucho tiempo, Bryan Reyna está dentro de la cúpula. Otro es ‘9’ y con una pierna es más que Felipe Vizeu. Gianluca Lapadula que no es convocado en Spezia, ni siquiera en lista, para gente dentro del club tendría que ser una opción para generar ese préstamos en los próximos 10 días”.

¿Paulo Autuori estaría de acuerdo con los posibles fichajes de Gianluca Lapadula y Bryan Reyna?

No olvidemos que Paulo Autuori siempre ha sido muy enfático cada vez que le mencionaron sobre el posible escenario de sumar algún refuerzo a Sporting Cristal. Es más, sentenció que si la directiva optaba por este camino debían encontrar un nuevo entrenador porque él se marcharía del cargo. Ahora, al hablar de Gianluca Lapadula y Bryan Reyna, nos referimos a futbolistas peruanos.

Conociendo los principios del estratega brasileño y de que no está de acuerdo con el reglamento de la Liga 1 respecto a la inscripción de siete extranjeros, podría darse una conversación con el área deportiva de la institución para encontrar la manera de negociar los préstamos de dos jugadores de la Selección Peruana que sin duda alguna le darían otro peso a la ofensiva rimense.

La situación actual de Gianluca Lapadula en Spezia y Bryan Reyna en Belgrano

Gianluca Lapadula tiene contrato con Spezia hasta junio de este año 2026, pero por el momento sigue sin ser tomando en cuenta por el comando técnico. Además, las constantes lesiones lo han alejado de dichas planificaciones y de sus mejores versiones. Por otro lado, Bryan Reyna pertenece a Belgrano hasta diciembre de 2026 y tampoco tiene regularidad a esta altura del campeonato, así que por ese lado es que encontrarían espacio en el plantel de Sporting Cristal.

