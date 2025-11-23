Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras la victoria de Universitario y Regatas Lima

Finalizó la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley con el triunfo de Universitario y el partidazo de Regatas Lima ante la USMP.

Por Bruno Castro

Universitario de Deportes.
© Liga Peruana de VóleyUniversitario de Deportes.

Este domingo se completaron los partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Se vivieron tres emocionantes encuentros que dejaron algunas variaciones interesantes en la tabla de posiciones. Siendo Alianza Lima el único club que por ahora está invicto en este certamen nacional.

Todo comenzó muy temprano al mediodía con la victoria de Deportivo Soan, que no tuvo problemas para vencer a Deportivo Wanka. En este caso el cuadro de Puente Piedra ganó 3-0 en sets que culminaron 30-28, 21-25 y 22-25.

Después le tocó el turno a Universitario de Deportes. Cuadro que demostró una superioridad importante ante Kazoku No Perú, que hasta ahora no sabe lo que es ganar. En este encuentro vencieron por 3-0 las ‘Pumas’ con marcadores 25 a 19, 25 a 16 y 25 a 14.

Por último, se dio un partidazo como encuentro estelar. Regatas Lima se midió ante la Universidad San Martín. Un partido no apto para cardiacos por la emoción que se registró en un total de 5 sets. Siendo uno de los mejores partidos de la temporada para ambos elencos.

El juego lo comenzó a ganar el cuadro ‘Santo’ 0-2 con dos sets seguidos de 25 a 20. Esto parecía que iba a ser un triunfo fácil para el cuadro de la ‘Muela’, pero el conjunto de Chorrillos despertó con dos sets consecutivos 25 a 21 y 25 a 16. En el quinto y definitivo set simplemente se dio una gran definición por 18 a 16.

Así quedó la tabla de posiciones

Tras completarse los partidos de la fecha número 5, así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

Clasificación de la Primera Etapa

#EquiposPuntos
1Alianza Lima21
2Universitario13
3USMP11
4Atlético Atenea9
5Olva Latino6
6Circolo Sportivo Italiano6
7Regatas Lima6
8Rebaza Acosta6
9Géminis6
10Deportivo Soan4
11Deportivo Wanka3
12Kazoku No Perú1
Datos Claves

  • Alianza Lima es el único club que se mantiene invicto tras completarse la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.
  • Deportivo Soan y Universitario de Deportes ganaron 3-0 sus partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.
  • Regatas Lima venció 3-2 a Universidad San Martín en un partido de 5 sets que finalizó 18-16.
