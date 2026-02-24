Club peruano de vóley entre los 5 mejores del mundo según prestigiosa web internacional

El vóley peruano sigue en ascenso, poco a poco se está viendo un mejor nivel y se puede ver esto en los torneos internacional. Es por ello, que se ha conocido que mediante un impresionante ranking hay un club peruano entre los mejores 5 de todo el mundo. Pero no solo eso, sino que hay otro que también está en el top 10.

Estamos hablando que el portal Volleybox, dedicado en exclusiva al voleibol femenino, actualizó su ranking de los mejores equipos del mundo en este año 2026. Siendo Alianza Lima el equipo peruano mejor posicionado, quedando en el lugar número 4. Algo que realmente sorprende por lo que ha ido creciendo en los últimos años con sus actuaciones a nivel nacional e internacional.

Alianza Lima celebrando (Foto: Alianza Lima Vóley).

Pero no es el único equipo peruano que se encuentre entre los mejores. También está el caso de la Universidad San Martín que está en el lugar número 9 de esta lista. Lo cual deja en claro que la Liga Peruana de Vóley se viene trabajando muy bien, elevando el nivel de este deporte que viene destacando cada vez más.

Por otro lado, el conjunto de Sesi Voleibol Bauru, club que terminó coronándose como campeón en el Sudamericano de Clubes culminó en el primer puesto de este ranking. Por lo que, se entiende que lograra alzarse como el primer lugar en nuestro país el pasado fin de semana.

Lista de los mejores equipos a nivel mundial:

Sesi Voleibol Bauru (BRA) 71.50 puntos Osasco São Cristóvão (BRA) 48.00 PGE Grot Budowlani Łódź (POL) 34,90 Alianza Lima (PER) 33.00 BKS Stal Bielsko-Biała (POL) 31.60 CD Boston College (CHI) 31.00 Imoco Volley Conegliano (ITA) 30.00 OTP banco Branik (ESL) 27.95 Universidad San Martín (PER) 27.50 CAV Esquimo Dos Hermanas (ESP) 26.70

Alianza Lima se quedó en el podio

Hay que recordar que Alianza Lima en el último Sudamericano de Clubes culminó en el tercer lugar. Esto después de justamente derrotar a la Universidad San Martín en el partido por la medalla de bronce. Lo cual le permitió escalar en la tabla de posiciones de este prestigioso ranking.

El día domingo las ‘blanquiazules’ consiguieron derrotar a la USMP en un emocionante encuentro por 3-1. Las victorianas supieron demostrar su gran nivel logrando vencer con los siguientes sets: 25 a 22, 18 a 25, 25 a 16 y 25 a 20.

Alianza Lima celebrando el tercer lugar (Foto: Alianza Lima Vóley).

Datos Claves

Alianza Lima ocupa el puesto 4 del ranking mundial 2026 elaborado por el portal Volleybox .

ocupa el del ranking mundial 2026 elaborado por el portal . El club Sesi Voleibol Bauru lidera la clasificación internacional con un total de 71.50 puntos .

lidera la clasificación internacional con un total de . La Universidad San Martín se ubica en la novena posición del top 10 global.

