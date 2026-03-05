En Millonarios adoran a Fabián Bustos: su mejor momento tras irse de Universitario

El presente de Fabián Bustos en Millonarios FC atraviesa uno de sus mejores momentos desde que dejó el banquillo de Universitario de Deportes. El entrenador argentino se ganó rápidamente el reconocimiento de los hinchas tras la reciente clasificación del equipo colombiano en la Copa Sudamericana, donde eliminaron a Atlético Nacional.

El triunfo no solo significó un paso importante en el torneo continental, sino también una ola de comentarios positivos en redes sociales, especialmente en Twitter, donde los aficionados destacaron el impacto inmediato del técnico en el rendimiento del equipo.

Hinchas de Millonarios elogian el trabajo de Fabián Bustos

Tras la clasificación, muchos usuarios en redes sociales no dudaron en destacar el trabajo de Bustos. Varios comentarios se volvieron virales y reflejan el entusiasmo que existe entre los seguidores del club.

Entre las reacciones más comentadas se pudieron leer mensajes como: “Que si Fabian Bustos me viene a dirigir la vida a ver si se arregla”, en tono humorístico, celebrando el buen momento del entrenador.

Otros aficionados también resaltaron el cambio futbolístico del equipo con su llegada: “El renacer de Millonarios en manos de Fabian Bustos es de aplaudir”, escribieron en la red social, mostrando confianza en el proceso del técnico argentino.

La experiencia de Bustos también es destacada

Además del entusiasmo por los resultados, varios hinchas hicieron énfasis en la experiencia del entrenador en este tipo de competencias internacionales.

Uno de los comentarios que circuló en Twitter fue: “La experiencia no se improvisa y es clave para este tipo de juegos un hombre como FABIAN BUSTOS”, destacando la capacidad del técnico para afrontar partidos de alta presión.

En este buen momento de Millonarios también ha tenido participación el volante chileno Rodrigo Ureña, quien fue titular en el encuentro frente a Atlético Nacional y formó parte del equipo que logró la clasificación.

DATOS CLAVES

Fabián Bustos logró la clasificación de Millonarios FC en la Copa Sudamericana tras eliminar a Atlético Nacional.

El volante chileno Rodrigo Ureña fue titular en el encuentro decisivo que selló el pase continental.

La victoria generó múltiples reacciones positivas de los aficionados en redes sociales como Twitter.

