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Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham vs. Hull, Premier League
Fulham vs. Hull, Premier League

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y la urgencia empieza a notarse en cada entrenamiento. El equipo necesita un triunfo para cortar la sangría antes de que la tabla se le complique todavía más.

Para el local es prácticamente una final chica: está último y cada partido que pasa sin sumar de más pesa distinto. Hull, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea en la mitad de arriba y puede jugar sin la mochila de la urgencia.

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La actualidad de ambos equipos

El Fulham atraviesa un presente complicado. Cayó en su visita a Ipswich por 2-1 y antes había rescatado un empate como local frente al Manchester United, aunque el triunfo más reciente data de mediados de septiembre, cuando ganó 3-2 en cancha del West Ham. Con apenas 2 puntos en 6 fechas, el equipo ocupa el último lugar de la Premier League y la paciencia alrededor del plantel empieza a escasear.

Hull llega en un nivel bastante más sólido. Viene de empatar 2-2 como local ante el Everton y antes había sumado otro empate, 2-2 también, en su visita a Chelsea, intercalado con una derrota ajustada frente al Newcastle. Con 9 unidades, el equipo se ubica octavo y todavía tiene margen para seguir acercándose a los puestos de arriba si sostiene la regularidad de las últimas semanas.

El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos está bastante parejo: de 20 enfrentamientos, el Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates de por medio. La diferencia de gol también refleja esa paridad, 26 a 25 a favor del local de este sábado.

En los duelos más recientes el Fulham se impuso en los últimos tres cruces directos, aunque hay que remontarse varios años para encontrarlos. Antes de esa racha, Hull había ganado con autoridad 3-0 en Craven Cottage, prueba de que la historia reciente no siempre marca tendencia cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/01/2023Hull vs. Fulham0-2FA Cup
12/02/2022Hull vs. Fulham0-1Championship
21/08/2021Fulham vs. Hull2-0Championship
11/01/2020Hull vs. Fulham0-1Championship
02/11/2019Fulham vs. Hull0-3Championship
30/12/2017Hull vs. Fulham2-2Championship
13/09/2017Fulham vs. Hull2-1Championship
29/01/2017Fulham vs. Hull4-1FA Cup
23/01/2016Fulham vs. Hull0-1Championship
19/08/2015Hull vs. Fulham2-1Championship

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Everton vs. ChelseaSábado 17 de octubre05:3008:3013:30
Man City vs. Ipswich TownSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Brentford vs. LiverpoolSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Newcastle vs. Aston VillaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Fulham suma 2 puntos en el torneo.
  • Hull suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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