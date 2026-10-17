Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y la urgencia empieza a notarse en cada entrenamiento. El equipo necesita un triunfo para cortar la sangría antes de que la tabla se le complique todavía más.
Para el local es prácticamente una final chica: está último y cada partido que pasa sin sumar de más pesa distinto. Hull, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea en la mitad de arriba y puede jugar sin la mochila de la urgencia.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham atraviesa un presente complicado. Cayó en su visita a Ipswich por 2-1 y antes había rescatado un empate como local frente al Manchester United, aunque el triunfo más reciente data de mediados de septiembre, cuando ganó 3-2 en cancha del West Ham. Con apenas 2 puntos en 6 fechas, el equipo ocupa el último lugar de la Premier League y la paciencia alrededor del plantel empieza a escasear.
Hull llega en un nivel bastante más sólido. Viene de empatar 2-2 como local ante el Everton y antes había sumado otro empate, 2-2 también, en su visita a Chelsea, intercalado con una derrota ajustada frente al Newcastle. Con 9 unidades, el equipo se ubica octavo y todavía tiene margen para seguir acercándose a los puestos de arriba si sostiene la regularidad de las últimas semanas.
El historial entre Fulham y Hull
El historial entre ambos está bastante parejo: de 20 enfrentamientos, el Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates de por medio. La diferencia de gol también refleja esa paridad, 26 a 25 a favor del local de este sábado.
En los duelos más recientes el Fulham se impuso en los últimos tres cruces directos, aunque hay que remontarse varios años para encontrarlos. Antes de esa racha, Hull había ganado con autoridad 3-0 en Craven Cottage, prueba de que la historia reciente no siempre marca tendencia cuando se enfrentan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/01/2023
|Hull vs. Fulham
|0-2
|FA Cup
|12/02/2022
|Hull vs. Fulham
|0-1
|Championship
|21/08/2021
|Fulham vs. Hull
|2-0
|Championship
|11/01/2020
|Hull vs. Fulham
|0-1
|Championship
|02/11/2019
|Fulham vs. Hull
|0-3
|Championship
|30/12/2017
|Hull vs. Fulham
|2-2
|Championship
|13/09/2017
|Fulham vs. Hull
|2-1
|Championship
|29/01/2017
|Fulham vs. Hull
|4-1
|FA Cup
|23/01/2016
|Fulham vs. Hull
|0-1
|Championship
|19/08/2015
|Hull vs. Fulham
|2-1
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Everton vs. Chelsea
|Sábado 17 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Man City vs. Ipswich Town
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Brentford vs. Liverpool
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Newcastle vs. Aston Villa
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Fulham suma 2 puntos en el torneo.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.