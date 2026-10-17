Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham no gana hace rato y la urgencia empieza a notarse en cada entrenamiento. El equipo necesita un triunfo para cortar la sangría antes de que la tabla se le complique todavía más.

Para el local es prácticamente una final chica: está último y cada partido que pasa sin sumar de más pesa distinto. Hull, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea en la mitad de arriba y puede jugar sin la mochila de la urgencia.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham atraviesa un presente complicado. Cayó en su visita a Ipswich por 2-1 y antes había rescatado un empate como local frente al Manchester United, aunque el triunfo más reciente data de mediados de septiembre, cuando ganó 3-2 en cancha del West Ham. Con apenas 2 puntos en 6 fechas, el equipo ocupa el último lugar de la Premier League y la paciencia alrededor del plantel empieza a escasear.

Hull llega en un nivel bastante más sólido. Viene de empatar 2-2 como local ante el Everton y antes había sumado otro empate, 2-2 también, en su visita a Chelsea, intercalado con una derrota ajustada frente al Newcastle. Con 9 unidades, el equipo se ubica octavo y todavía tiene margen para seguir acercándose a los puestos de arriba si sostiene la regularidad de las últimas semanas.

El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos está bastante parejo: de 20 enfrentamientos, el Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates de por medio. La diferencia de gol también refleja esa paridad, 26 a 25 a favor del local de este sábado.

En los duelos más recientes el Fulham se impuso en los últimos tres cruces directos, aunque hay que remontarse varios años para encontrarlos. Antes de esa racha, Hull había ganado con autoridad 3-0 en Craven Cottage, prueba de que la historia reciente no siempre marca tendencia cuando se enfrentan.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2023 Hull vs. Fulham 0-2 FA Cup 12/02/2022 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 21/08/2021 Fulham vs. Hull 2-0 Championship 11/01/2020 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 02/11/2019 Fulham vs. Hull 0-3 Championship 30/12/2017 Hull vs. Fulham 2-2 Championship 13/09/2017 Fulham vs. Hull 2-1 Championship 29/01/2017 Fulham vs. Hull 4-1 FA Cup 23/01/2016 Fulham vs. Hull 0-1 Championship 19/08/2015 Hull vs. Fulham 2-1 Championship

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Everton vs. Chelsea Sábado 17 de octubre 05:30 08:30 13:30 Man City vs. Ipswich Town Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Brentford vs. Liverpool Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Newcastle vs. Aston Villa Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Fulham suma 2 puntos en el torneo.

suma 2 puntos en el torneo. Hull suma 9 puntos en el torneo.