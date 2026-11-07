Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Hull por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un equipo que pelea por no meterse en problemas, y en el papel la diferencia es enorme. Arsenal llega lanzado y con la chance de sacar otra ventaja en la tabla.

Para el Arsenal es una buena ocasión de seguir afirmado en la cima antes de que la fecha FIFA corte el ritmo. Para el Hull, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a uno y no perder terreno en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega después de un triunfo ajustado 2-1 ante el Slavia y de un golpe importante en Anfield, donde se impuso 1-0 a Liverpool. Antes había empatado sin goles de visitante frente al Fleetwood. Con 24 puntos en nueve fechas, es el único líder del campeonato y viene mostrando solidez tanto de local como en cancha ajena.

El Hull, en tanto, no logra despegar: empató 2-2 con el Ipswich y 1-1 con el Brentford en sus últimas dos presentaciones como local, y antes había caído 0-1 ante el Fulham. Está 11° con 11 unidades, una campaña irregular que lo deja a mitad de camino entre el pelotón de arriba y la zona de abajo.

El historial entre Arsenal y Hull

El historial es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó 12 de los 15 enfrentamientos directos ante el Hull, con apenas una victoria para el equipo rival y dos empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 36 a favor contra 11 en contra.

En los últimos cruces, además, la tendencia se repite: triunfos cómodos como el 4-0 y el 3-0, y solo un empate sin goles como excepción reciente. Hace varios años que el Hull no logra sorprender a los londinenses.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/02/2017 Arsenal vs. Hull 2-0 Premier League 17/09/2016 Hull vs. Arsenal 1-4 Premier League 08/03/2016 Hull vs. Arsenal 0-4 FA Cup 20/02/2016 Arsenal vs. Hull 0-0 FA Cup 04/05/2015 Hull vs. Arsenal 1-3 Premier League 04/01/2015 Arsenal vs. Hull 2-0 FA Cup 18/10/2014 Arsenal vs. Hull 2-2 Premier League 17/05/2014 Arsenal vs. Hull 3-2 FA Cup 20/04/2014 Hull vs. Arsenal 0-3 Premier League 04/12/2013 Arsenal vs. Hull 2-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Tottenham Sábado 7 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Fulham vs. Newcastle Sábado 7 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Nottingham Forest vs. Man City Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Sunderland vs. Chelsea Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Liverpool Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Brighton vs. Brentford Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Aston Villa Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por Max Mexico .

. Arsenal suma 24 puntos en el torneo.

suma 24 puntos en el torneo. Hull suma 11 puntos en el torneo.