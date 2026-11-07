Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Hull por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El puntero recibe a un equipo que pelea por no meterse en problemas, y en el papel la diferencia es enorme. Arsenal llega lanzado y con la chance de sacar otra ventaja en la tabla.
Para el Arsenal es una buena ocasión de seguir afirmado en la cima antes de que la fecha FIFA corte el ritmo. Para el Hull, en cambio, el objetivo pasa por sumar de a uno y no perder terreno en la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal llega después de un triunfo ajustado 2-1 ante el Slavia y de un golpe importante en Anfield, donde se impuso 1-0 a Liverpool. Antes había empatado sin goles de visitante frente al Fleetwood. Con 24 puntos en nueve fechas, es el único líder del campeonato y viene mostrando solidez tanto de local como en cancha ajena.
El Hull, en tanto, no logra despegar: empató 2-2 con el Ipswich y 1-1 con el Brentford en sus últimas dos presentaciones como local, y antes había caído 0-1 ante el Fulham. Está 11° con 11 unidades, una campaña irregular que lo deja a mitad de camino entre el pelotón de arriba y la zona de abajo.
El historial entre Arsenal y Hull
El historial es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó 12 de los 15 enfrentamientos directos ante el Hull, con apenas una victoria para el equipo rival y dos empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 36 a favor contra 11 en contra.
En los últimos cruces, además, la tendencia se repite: triunfos cómodos como el 4-0 y el 3-0, y solo un empate sin goles como excepción reciente. Hace varios años que el Hull no logra sorprender a los londinenses.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/02/2017
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|Premier League
|17/09/2016
|Hull vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|08/03/2016
|Hull vs. Arsenal
|0-4
|FA Cup
|20/02/2016
|Arsenal vs. Hull
|0-0
|FA Cup
|04/05/2015
|Hull vs. Arsenal
|1-3
|Premier League
|04/01/2015
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|FA Cup
|18/10/2014
|Arsenal vs. Hull
|2-2
|Premier League
|17/05/2014
|Arsenal vs. Hull
|3-2
|FA Cup
|20/04/2014
|Hull vs. Arsenal
|0-3
|Premier League
|04/12/2013
|Arsenal vs. Hull
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Tottenham
|Sábado 7 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Fulham vs. Newcastle
|Sábado 7 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Nottingham Forest vs. Man City
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Sunderland vs. Chelsea
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brighton vs. Brentford
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Aston Villa
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Arsenal suma 24 puntos en el torneo.
- Hull suma 11 puntos en el torneo.