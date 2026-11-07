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Alineaciones de Arsenal y Hull por la Premier League: formaciones probables

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal vs. Hull, Premier League
Arsenal vs. Hull, Premier League

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Liverpool y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Arsenal y Hull

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Christos Tzolis. DT: Mikel Arteta.

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Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Elliot Stroud, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

Bajas y ausentes de Arsenal y Hull

Arsenal:

  • Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
  • Max Dowman (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Hull:

  • Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Jack Butland (lesión de codo)
  • Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)
  • Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Sorba Thomas (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Arsenal y Hull: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España
  • Estadio: Emirates Stadium
  • Historial: 15 cruces — Arsenal ganó 12, Hull ganó 1 y empataron 2
  • Último antecedente: 11/02/2017: Arsenal 2-0 Hull
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Newcastle, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Hull: vs. Brighton, domingo 22 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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