Alineaciones de Arsenal y Hull por la Premier League: formaciones probables

Arsenal y Hull se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal recibe a Hull este sábado 7 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Liverpool y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Arsenal y Hull

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Noni Madueke, Kai Havertz, Christos Tzolis. DT: Mikel Arteta.

Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Nobel Mendy, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Elliot Stroud, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

Bajas y ausentes de Arsenal y Hull

Arsenal:

Bukayo Saka (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

Max Dowman (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Hull:

Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)

Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Jack Butland (lesión de codo)

Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo)

Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Sorba Thomas (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Arsenal y Hull: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Emirates Stadium

Emirates Stadium Historial: 15 cruces — Arsenal ganó 12, Hull ganó 1 y empataron 2

15 cruces — Arsenal ganó 12, Hull ganó 1 y empataron 2 Último antecedente: 11/02/2017: Arsenal 2-0 Hull

11/02/2017: Arsenal 2-0 Hull Próximo partido de Arsenal: vs. Newcastle, sábado 21 de noviembre

vs. Newcastle, sábado 21 de noviembre Próximo partido de Hull: vs. Brighton, domingo 22 de noviembre