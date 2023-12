Estas dos últimas temporadas ha habido varios seleccionados ecuatorianos que han entrado en la mira de clubes de Europa. Este martes se conoce que el Manchester City se suma a la puja por uno de ellos: Piero Hincapié.

Según exclusiva de Mr. Offisider, ante el interés de los grandes de Europa por el central, el City Football Group quiere quedarse con la ficha del zaguero y estarían pensando en una oferta para el Bayer Leverkusen.

Serían 60 millones de euros lo que el grupo empresarial presente para quedarse con el ex Independiente del Valle. El Bayer Leverkusen pide al menos 50 millones de euros por su traspaso, cifra que otros clubes también están dispuestos a igualar.

Piero Hincapié pasó de ser titular indiscutible en el Bayer Leverkusen ya sea de central como de lateral a no tener minutos en el esquema de Xabi Alonso. Consciente de sus condiciones el jugador buscaría salir donde le aseguren la titularidad.

El ex Talleres de Córdoba estaría en la mira del Arsenal, AC Milan, AS Roma, Tottenham entre otros clubes. En el mercado de mitad de año el club recibió ofertas pero no lo dejaron ir.

En caso de que el City Group logre la contratación, reportan que tiene muchas chances de ir al Manchester City de Pep Guardiola. Rúben Dias, Gvardiol, Manuel Akanji, John Stones y Nathan Aké son los actuales centrales del club citizen.

Las estadísticas de Piero Hincapié en este 2023

Piero Hincapié ha jugado apenas 9 partidos como titular en esta temporada y 7 al cambio. A estas alturas en la temporada pasada había jugado más de 20 encuentros como estelarista.