La previa al Clásico entre Manchester City y Manchester United se calentó por unas polémicas declaraciones del uruguayo Facundo Pellistri, quien aseguró que en esa ciudad “no ves camisetas ni banderas” de los Citizens. Pep Guardiola fue consultado al respecto en rueda de prensa y llegó la respuesta.

Manchester City y Manchester United jugarán una nueva edición de este clásico en donde los Citizens buscarán el triunfo para seguir de cerca los pasos de un Tottenham envalentonado, que ya ganó en esta jornada. En tanto, los Red Devils están en mitad de tabla, pero un triunfo en este enfrentamiento, podría ser un punto de inflexión clave para su futuro en la Premier.

Al tratarse de un clásico, es normal que aparezcan declaraciones por lado que lleven a calentar el encuentro. Pellistri sorprendió en declaraciones a Carve Deportiva al asegurar que “Manchester es todo acerca del United“, en referencia de que es el equipo más conocido y reconocido de la ciudad.

“No ves camisetas ni banderas del City. A veces, con mi novia, salimos y decimos ‘intentemos encontrar una’ (una bandera del City) y no las vimos“, afirmó el extremo uruguayo, quien no sería titular en el Clásico, pero sí estaría en el banco de suplentes.

La respuesta de Guardiola a Pellistri

Pep Guardiola fue consultado por las palabras de Facundo Pellistri en las últimas horas. En la rueda de prensa previa al Clásico, el entrenador de Manchester City reconoció que no había escuchado lo que dijo el uruguayo, pero tras la explicación del periodista prefirió no meterse en polémicas, más allá de alguna broma de por medio.

“Hablaré con el departamento de Puma (marca que viste a Manchester City) y preguntaré qué pasó. Está bien. Si este chico y su novia creen eso, está bien“, respondió Guardiola tratando de no meterse en este tipo de chicanas. Al fin y al cabo, su cabeza pasa por lo futbolístico.

“Siempre son peligrosos. No importa los entrenadores, y he visto algunos, siempre son un oponente duro con la calidad del individuo, el carácter, el impulso. Tienen la capacidad de no ser encima y luego simplemente marcar goles. Conocemos su calidad, no hay dudas al respecto“, manifestó el entrenador sobre su rival.

La posible alineación de Manchester City para el Clásico

Manchester City sigue sin poder contar con Kevin de Bruyne por su lesión, mientras que Manuel Akanji está suspendido y serán las bajas más considerables para el Clásico. No obstante, Pep Guardiola pone lo mejor a disposición para este trascendental partido.

Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva; Phil Foden, Julián Álvarez, Jérémy Doku; y Erling Haaland formarían la alineación titular de Manchester City para el Clásico. Jack Grealish ocuparía un lugar en el banco de suplentes.