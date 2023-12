No, no es un rumor o una simple especulación. El propio Andrea Pirlo reconocía en las últimas horas como su carrera pudo haber dado un giro de 180 grados en pleno verano del 2006 y tras levantar la Copa del Mundo con Italia. Calciopoli azotaba una Serie A que llevó al volante a firmar documentos con Real Madrid. Por esto se cayó una operación trabajada alrededor de nombres como Ronaldo Nazario, Arrigo Sacchi o Fabio Capello.

“Después del ‘Calciopoli’ acabábamos de ganar el Mundial y no sabíamos cómo se reanudaría el fútbol italiano. Ya había firmado el contrato con el Real Madrid. Pero luego el Milán se mantuvo en Serie A y Liga de Campeones y entonces firmé con los rossoneri”, fueron sus palabras en Radio TV para explicar una situación desconocida hasta la fecha. El escándalo por amaños de partidos a través de la manipulación de los sorteos arbitrales, causante de todo. No olvidemos que Juventus se fue a la Serie B por dicho hecho.

¿Qué pasó si Pirlo firmó? La realidad es poco más densa que la simple decisión del Calcio de no descender al Milan. El volante reconoce brutales presiones de la junta directiva de Silvio Berlusconi para que no se marchase. Adriani Galliani, mano derecha del presidente Rossoneri, comunicó a su agente que no tendría las puertas abiertas de San Siro. Andrea se sentía Merengue y si bien el contexto para abandonar Lombardía era todo menos amable, la sombra de Calciopoli azotaba.

Real Madrid le tenía en la mira desde antes. Medios como Relevo desvelan que Arrigo Sacchi, mítico entrenador del Milan y director deportivo del club blanco en 2006, se puso en contacto con el entorno de Pirlo desde el verano anterior para llevarle a Concha Espina. El regreso de Fabio Capello al club tras una década también iba alrededor de su fichaje. Hasta cuentan como el Bernabéu ofreció a los rossoneri la ficha de Ronaldo Nazario para quedarse con el arquitecto de la vigente campeona del mundo. Repetimos, presiones y la decisión de no descender al segundo equipo con más Champions de Europa dinamitaron todo.

“Yo en esos momentos ya pertenecía al Real Madrid, no al Milán. Yo era jugador del Real Madrid en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma. Tenía un contrato de cinco años esperándome allí y un salario que no era de este mundo. Yo mismo me imaginaba con la camiseta blanca”, extractos de la biografía de Pirlo que fueron ratificados en su entrevista con Radio TV. Al final y como todos sabemos, renovaría ese verano por 5 años en San Siro para solo 12 meses después levantar la última Orejona de los rossoneri.

El mediocampo que quería Real Madrid con Pirlo

La idea, desvela Relevo, pasaba por situarle en el centro del terreno de juego junto a Emerson. Todo esto rodeado de figuras como Guti, David Beckham, Robinho y una delantera que fuese conformada por Raúl y Ruud Van Nistelrooy. Pirlo cierra la historia dejando en claro que: “No iba a jugar nunca en la Serie B. Si hubiera tenido que salir, no me hubiera sentido un traidor. No iba a pagar yo por los pecados de los demás”.

Guardiola también buscó a Pirlo

Andrea Pirlo da otro giro a la historia. Uno que nos lleva al Trofeo Joan Gamper del 2010 y donde un Barcelona de gala le buscó seducir en pleno entretiempo del choque. Un año más tarde y como ocurrió en el caso de Real Madrid, levantaría el titulo de Serie A: “Durante ese Barcelona vs. Milan me llamó Guardiola a su despacho porque me quería en su equipo”.