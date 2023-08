El FC Barcelona y el Manchester United la están haciendo demasiado larga y estarían a punto de perder la posibilidad de quedarse con uno de los mediocampistas más destacados del fútbol europeo. Se trata de Sofyan Amrabat, que dejaría a la Fiorentina para continuar su carrera en el Al Ahli de la Liga Pro de Arabia Saudita.

Es que tanto la institución catalana como la británica estuvieron merodeando por encima de la ficha del marroquí, pero en ningún momento realizaron una oferta concreta más allá de alguna comunicación que elevaron con el entorno del protagonista. Ante este panorama, el conjunto saudí, que está permanentemente al acecho, habría propuesto hacerse cargo de la cláusula de rescisión, conforme a un reporte de L’Equipe.

De ser de esta forma, el Al Ahli abonaría 60 millones de euros a la Fiorentina por el total del pase de Sofyan Amrabat. Así quedarían sepultadas las posibilidades del Fútbol Club Barcelona y del Manchester United, así como también de otros equipos grandes del Viejo Continente, tal es el caso del Atlético de Madrid (el Colchonero, en un momento, sonaba como el candidato principal).

No obstante, todavía se desconoce la intención del exvolante del Feyenoord, Brujas y Hellas Verona, entre otros. Cabe recordar que, en caso de aceptar el ofrecimiento, compartiría plantel con otras dos figuras que se incorporaron recientemente como lo son: el ex Manchester City Riyad Mahrez y el ex Liverpool Roberto Firmino.