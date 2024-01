No solo España tiene grandes problemas con el arbitraje ahora mismo. Desde Italia un árbitro anónimo denuncia posibles irregularidades en el colectivo arbitral de la Serie A y un VAR que no funciona bajo la búsqueda de la justicia. Política, ascensos y descensos, motines en la Federación y el riesgo de un torneo ‘falso’ se encuentran en el aire. Hay respuesta desde los organigramas del certamen.

Le Iene, programa de la cadena televisiva Italia 1, publicaba horas atrás el testimonio de un árbitro en activo para denunciar las graves anomalías en el sistema del VAR y los colegiados del Calcio. El apuntado no desveló su identidad y se vio aditada su voz por miedo a represalias. Este indica que la otra cara del arbitraje está lejos de funcionar como debería y que estas repercuten en los resultados: “Este año ha habido muchos errores de los árbitros en el campo que son realmente inexplicables…Se decide perseverar en errores pese a las imágenes del VAR”.

“Que un árbitro continúe arbitrando o no depende de cómo se le evalúa y si de las valoraciones que dependen de dinámicas digamos políticas. Existe el riesgo de falsear los campeonatos”, desvela el colegiado entrevistado en Le Iene. Se habla de ejemplos concretos como un penalti negado a Bolonia ante Juventus, una mano de Christian Pulisic en Genoa vs. AC Milan o la falta de Alessandro Bastoni sobre Duda en el Inter vs. Verona. El árbitro anónimo denuncia que los descensos de categoría en cuanto al arbitraje o los despedidos no dependen de su rendimiento en el césped.

Este denuncia una guerra interna en la Federación de Arbitraje en Italia. Una batalla por quedarse con el poder del ente que favorece a unos y va apartando a otros. Todo esto bajo su testimonio del uso de un VAR que ‘altera resultados’. La justicia, más pronto que tarde indica, recibirá todo de manera formal: “Hay al menos cinco, entre árbitros y asistentes, que recurrirán a acciones legales. Van a denunciar las irregularidades”.

La Asociación Italiana de los Árbitros ya ha contestado minutos atrás. El ente califica de inaceptable una denuncia anónima y sin pruebas contrastadas. Su presidente Carlo Pacifici pide al colegiado ir a la justicia o desvelar su identidad para conocer las causas de la polémica. El ‘misterioso’ árbitro, como ha sido catalogado por la prensa cierra con: “Hay la sensación de que algunos árbitros estén protegidos…Hay un grupo que apoya la candidatura de un determinado grupo en el mundo arbitral y que ahora ocupa funciones de alto nivel”.

Años de pura polémica

La ya abolición de una tributación especial para el futbolista extranjero los pagos en negro de la ex directiva de Juventus, las cuentas infladas de los clubes para poder fichar…etc. Italia atraviesa momentos de máxima tensión a lo largo de los últimos semestres en medio de una crisis general a nivel económico que afecta a cada entidad del Calcio. Varios de estos ítems siguen en manos de la justicia.

Calciopoli de fondo

El terremoto sufrido en verano del 2006 y que acabó con Juventus en la Serie B vuelve a la vida. El miedo a un sistema paralelo al fútbol italiano se toma la prensa en una mañana donde lo visto en Le Iene tiene a todos los ojos mirando rumbo a la Federación. De momento no hay comunicados oficiales sobre el tema.