Continúa el escándalo en torno a Novak Djokovic tras toda la información que se ha venido filtrando sobre el tenista. Luego de quedar en evidencia que había hecho una aparición pública sabiendo que era positivo por COVID-19, Nole ha salido a reconocer su responsabilidad.

Novak Djokovic ha estado bajo la lupa mediática durante la última semana por su batalla legal con el ministerio de Inmigración de Australia. El ente australiano había cancelado la visa del tenista al considerar que no cumplía los requisitos para su exención médica, por lo que no podía ingresar sin vacunarse. Finalmente, todo fue anulado en la corte.

Ahora, luego de que se diera a conocer que Nole tuvo apariciones públicas tras haber dado positivo a los testeos del 16 de diciembre, el número 1 del mundo se ha pronunciado. El tenista reconoció que tuvo un acto con jóvenes y una entrevista tras su contagio, aunque reconoció que no supo los resultados del test hasta un día más tarde y pidió a los medios que rectificaran la información.

Aclaración de Djokovic

Novak Djokovic aseguró que no estaba al tanto de los resultados para el evento del 17 de diciembre, pese a que varias personas se habían contagiado en un torneo al que asistió en Belgrado. "Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación de un resultado positivo de la prueba de PCR hasta después de ese evento. Al día siguiente, el 18 de diciembre, estaba en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso de larga data para una entrevista y una sesión de fotos de L’Equipe. Cancelé todos los demás eventos excepto la entrevista".

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L’Equipe para no defraudar al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita" confesó Djokovic, quien aún se encuentra bajo investigación en Australia.