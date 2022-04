Barcelona está en un gran momento. La llegada de Xavi Hernández ha sido un gran acierto de la directiva, que hasta aún sueña con un título como puede ser la UEFA Europa League. En este sentido, una de las grandes decisiones que tuvo que tomar el entrenador fue dejar afuera de la lista de buena fe a uno de sus fichajes de enero: Dani Alves.

El brasileño ha sido otro acierto de la directiva, que lo trajo para enero para que aporte en el lateral derecho ante la falta de opciones fiables. Y su rendimiento ha sido más que correcto, lo que podría permitirle continuar en el club más allá de junio. Sin embargo, Xavi prescindió de él para la Europa League ante la gran cantidad de caras nuevas que tuvo que poner en la plantilla. Y esto fue un duro golpe para el ex PSG y Juventus, aunque lo supo digerir.

En una entrevista para Mundo Deportivo, Alves confiesa que no tuvo problemas en aceptar la decisión de Xavi de dejarlo afuera de la Europa League, aunque también admitió que en otro momento de su carrera, las cosas podrían haber terminado mal. "Siempre entendí que la vida son fases y sé en qué fase estoy ahora, más cerca del final que del principio. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás… pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera, pero había que tomar una decisión, la vida es para los valientes y hay que asumir las consecuencias", dijo.

Pese a no ser parte de la plantilla oficial de la Europa League, en caso de un posible título, Dani Alves revela que se sentirá campeón, aunque no será lo mismo. "Es un título del Barça. Aunque sabrá diferente, si el Barça es campeón y no estoy dentro el sabor será diferente… pero que salga campeón el Barça", sentenció.

Por último, el experimentado lateral brasileño también aceptó lo que fue haber quedado fuera del once titular para el último Clásico ante Real Madrid. "Es la fase, hay que saber en qué fase estás… Estoy en fase zen desde hace tiempo, en Brasil fue la mayor fase zen en mucho tiempo. Hay que empezar a contagiarse de lo mejor que uno tiene y de las posibilidades que te la vida, es un regalo poder estar de nuevo en el Barça. Y sobre la decisión que vayan tomando, vuelvo a insistir, se lo pierde el que no me tiene", cerró.