El club anuncia las medidas contra el ex presidente, quien deberá responder por su gestión al frente de Barcelona. ¿Qué le pedirá Laporta a Bartomeu?

Más de 1300 millones en concepto de deuda, un Camp Nou destrozado, el BarçaGate y el coctel perfecto para que se diese el adiós de Lionel Messi. Así se iba Josep María Bartomeu de un Fútbol Club Barcelona donde tras varios meses de investigación alrededor de la gestión del ex presidente, la directiva de Joan Laporta ha tomado finalmente una decisión.

Desde el equipo de la ciudad condal anunciaron que el próximo 1 de febrero se van a presentar los resultados de las investigaciones alrededor del escándalo que sacó al ex dirigente del club en marzo del 2021. Bartomeu ha tenido que declarar varias veces ante la justicia por sus decisiones al frente del Barcelona, aunque todo apunta a que la lucha llegará un paso más allá.

“Asimismo, se informará de las actuaciones ya iniciadas por el club, consistentes en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por hechos que se derivan de las conclusiones de la investigación Forensic. La presentación, que se celebrará en el Auditori 1899 a partir de las 11:00 horas, correrá a cargo del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta", dicta el comunicado del club.

Denuncia ante la Fiscalía

Correcto, luego de que el actual presidente anunciase que el club no tenía la mayor intención de enfrentarse legalmente con Bartomeu por el BarçaGate meses atrás, todo apunta a una lucha en los despachos entre el equipo y quien ha sido calificado por muchos como el peor dirigente en la historia de la entidad. ¿Qué le van a pedir?

Joan Laporta dará explicaciones el próximo martes, donde se conocerán no solo las irregularidades de la gestión Bartomeu sino también los detalles de la denuncia realizada por el club a quien le ha puesto en uno de los contextos más críticos que se recuerden por el Camp Nou a corto plazo. Se especula en medios como AS que Barcelona pedirá al ex mandatario una jugosa suma de dinero y que la Fiscalía de Barcelona tendrá la última palabra en cuanto a un posible ingreso en prisión.