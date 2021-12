Este miércoles, Real Madrid tendrá una dura visita en el nuevo estadio San Mamés, frente a Athletic Bilbao, por la fecha 21 de la Liga de España. En la previa al partido, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación y habló de una situación que es motivo de polémica.

Hay que decir que en primera instancia, el director técnico argentino desmintió los rumores sobre la presunta discusión con Isco Alarcón: “no hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho. No me enfadé con él porque profesionalmente ha aceptado que el equipo lo está haciendo bien”.

“Es un tema complicado a nivel personal, técnico… No ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él y cambiar esta dinámica también para otros es difícil y algunos han quedado algo afectado”, señaló el italiano sobre el presente del mediocampista malagueño.

Además, destacó que para el duelo ante los vascos, pudo ser una buena oportunidad para el centrocampista que no atraviesa por su mejor momento: “puedo hablar de Isco, Nacho, Camavinga, Valverde, Marcelo… pero a nivel profesional todos se han comportado muy bien. Ahora Isco no está bien, para él podría ser importante el partido de mañana, pero desafortunadamente no está bien”.

Lo cierto es que, según el DT no hubo cruces de ningún tipo y que buscar un puesto en la titular será complejo para el español. Real Madrid quiere seguir con su buen nivel, ya que al paso de 19 jornadas ha acumulado 43 puntos, suficientes para tomarle cinco de ventaja a Sevilla.