En pasados días se supo que uno de los empleados de Cristiano Ronaldo estrelló con un Bugatti del luso, la parte exterior de una casa en Mallorca, situación que pese a que no dejó personas heridas de gravedad, sí afectó gravemente a una vivienda, la cual tendrá que pagar los arreglos.

Hay algo que decir en este caso y es que quedó demostrado que el futbolista portugués que se debe a la disciplina de Manchester United, ser todo un jefe ejemplar ya que asumirá con todos los gastos para la refacción de la vivienda en territorio ibérico.

Según recopiló el diario Récord en México, el habitante de la casa afectado indicó sobre el particular episodio que: "del golpe me arrancaron el contador de agua y he estado desde entonces sin poder hacer vida en mi propia casa, la puerta salió volando y tumbaron dos columnas de hormigón", según el propietario afectado.

Sin embargo, la situación cambió para el ciudadano cuando supo que: "tuve que esperar un buen rato a que me abrieran la puerta, pero me encontré a un hombre y una mujer muy educados, en nombre de Ronaldo se comprometieron a pagar todos los daños, me dijeron que arreglara todo y que guardara las facturas".

Ya en cuanto a lo deportivo, Cristiano Ronaldo es motivo de noticia en el balompié europeo, debido a que parece que no se siente muy cómodo con los Diablos Rojos, tras el arribo del entrenador neerlandés, Erik ten Hag, quien ahora se enfoca en hacerle un espacio ideal al capitán de la selección de Portugal.