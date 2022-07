El final de la novela en relación al futuro de Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca. El delantero portugués y su agente Jorge Mendes mantuvieron ayer una serie de reuniones con Manchester United que empiezan a desgranar por donde pasará la carrera de un futbolista que sigue encontrado obstáculos en su deseo de abandonar Old Trafford. El límite parece más que claro.

Han sido 24 horas llenas de información y donde los cara a cara entre CR7, Mendes, Erik Ten Hag, la familia Glazer y hasta Sir Alex Ferguson no han permitido encontrar una salida que convenza a todas las partes. El luso quiere salir, su nuevo entrenador desea retenerle y desde The Athletic ya apuntan que Manchester United no tiene ni por un segundo la idea de ponerle en el mercado.

Ni siquiera la posibilidad de un intercambio con Antoine Griezmann parece posible para The Athletic, donde destacan las palabras del presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo horas atrás. ¿Campaña para rebajar costes o la pura verdad? Solo el mandamás Colchonero lo sabe: "No sé quién inventó esta historia sobre Cristiano Ronaldo al club…Definitivamente no es cierto. Es prácticamente imposible que venga al Atlético de Madrid".

Duros comunicados y nuevas reuniones

La Unión internacional de Peñas del conjunto rojiblanco cargó contra el club y la posible llegada de CR7 en una publicación que recorre las redes por estas horas: “Representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores…Por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento".

Hubo entrenamiento esta mañana en Carrington para un Cristiano Ronaldo que nuevamente como apuntan desde The Sun, se verá las caras con más partes que conforman Manchester United de cara alcanzar un acuerdo que de momento está lejos de ser una posibilidad. El tiempo apremia y si bien todos quieren que la situación se resuelva en cuestión de horas, dicho contexto apunta a seguir alargándose un poco más.

Hablar de fechas es difícil, pero la realidad es una sola: Cristiano Ronaldo tiene hasta el 31 de agosto del 2022 para encontrar un nuevo club que convenza al Manchester United de desprenderse de sus servicios. El máximo goleador de la pasada campaña en Old Trafford sabe que es intransferible y que solo un giro de 180 en la postura del club le abre las puertas ahora mismo.