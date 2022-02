No hay torneo que le sienta tan bien a Cristiano Ronaldo como la UEFA Champions League. Cada partido de eliminatoria o fase de grupos de esta competencia es el lugar en el mundo del portugués y no por algo le dicen 'Mr. Champions'. En este sentido, este apodo se le puede atribuir no sólo a su gran cantidad de goles, sino al hecho de que es uno de los más grandes ganadores del máximo torneo continental por equipos en Europa.

La gran carrera que ha tenido CR7 bien se puede explicar con sus títulos de Champions League. Jugador determinante en cada competencia europea, pero principalmente en ésta, donde aparece en los momentos en que más lo necesita su equipo de turno. Goleador único, ya que es el máximo anotador de esta competencia con 140 tantos.

Pero no es lo único que autodefine a Cristiano Ronaldo como 'Mr. Champions'. Es que es también el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League (en el actual formato). La ganó en cinco ocasiones: una con Manchester United (2008) y cuatro más con Real Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018). Ahora quiere buscar su sexta nuevamente con los 'Diablos Rojos'.

La primera Champions League, especial en Manchester United

Cristiano Ronaldo tiene una Champions League con Manchester United, el primer grande que confió en él. Lo consiguió en el año 2008 cuando el equipo de Sir Alex Ferguson venció en la final a Chelsea en los penales (empate 1-1 tras prórroga). Llamativamente, el luso erró su lanzamiento, pero al final pudo festejar (victoria 6-5 tras las fallas de John Terry y Nicolas Anelka). Fue el tercer título de Champions para los 'Diablos Rojos'.

Real Madrid, la consagración de 'Mr. Champions'

Más allá del sentimiento por Manchester United, Real Madrid fue el otro gran club donde Cristiano Ronaldo cumplió sus sueños y también todo lo que se propuso. No perdió una sola final de Champions League con los 'merengues', ya que ganó las cuatro que disputó.

La primera fue ante el clásico, Atlético de Madrid, en Lisboa en 2014. Real Madrid perdía por 1-0 (gol de Diego Godín), pero sobre el final apareció otro gran nombre de la Champions para los 'merengeus' como Sergio Ramos al minuto 93 para llevar esto a la prórroga. Cristiano sentenció, de penal, la goleada por 4-1 en la prórroga (goles de Gareth Bale y Marcelo para completar la goleada) para levantar su primer 'Orejona' con los 'blancos'.

Dos años después, se repitió la final ante Atlético de Madrid. Sergio Ramos y Yannick Ferreira-Carrasco anotaron para el 1-1 tras los 120 minutos para llegar a los penales. Juanfran falló un penal clave para los 'Colchoneros' y le dejó servida la posibilidad a Cristiano Ronaldo para definir el título. No falló ante Jan Oblak y segundo título con Real Madrid.

Un años después conquistaron el doblete tras golear a la Juventus por 4-1. Actuación descomunal del 'crack' portugués, quien anotó un doblete (Casemiro y Marco Asensio completaron la goleada) para llegar a su tercera Champions 'blanca'.

Y la última llegó al año siguiente, es decir que completó el triplete en 2018 con la consagración ante Liverpool. Fue victoria por 3-1 de Real Madrid con los goles de Karim Benzema y el doblete de Gareth Bale. No fue una buena actuación de CR7, pero lo cierto es que conquistó su cuarta Champions League con el conjunto 'merengue' y su quinta personal, dejándolo como el más ganador hasta el momento.

Esa final de 2018 fue la última que jugó Cristiano Ronaldo, ya que con Juventus no pudo llegar a ninguna definición. Ahora buscará hacerlo con Manchester United, el equipo en donde se consagró por primera vez para volver a hacer historia y extender su palmarés.