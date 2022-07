Barcelona se mueve en este mercado, pero de forma muy lenta debido a las complicaciones económicas, que dificultan cualquier posibilidad de fichaje. Franck Kessié y Andreas Christensen, sus primeros dos fichajes en este verano europeo, llegaron en condición de agentes libres, lo que facilitó todo. Ahora, busca nuevos futbolistas para reforzar zonas del campo necesarias.

Una de las prioridades que tiene Xavi Hernández es tener un relevo de garantías para Jordi Alba. El nombre elegido por el entrenador 'culé' es el de Marcos Alonso, futbolista de Chelsea, quien tiene serias intenciones de emigrar de Stamford Bridge. Sin embargo, las negociaciones entre ambos clubes no son sencillas y esto dificultaría el trato.

Barcelona no está para hacer grandes desembolsos de dinero y Chelsea no da el brazo a torcer en cuanto a la posible salida de Marcos Alonso. Por lo cual, en el club catalán evalúan otras opciones y vuelve a aparecer un nombre que ya estuvo en la agenda del club hace algunos mercados. El lateral izquierdo del Ajax y la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, sería el 'plan B' en caso de que no llegue a buen puerto lo de Alonso, según revela el diario Marca.

Tagliafico ya estuvo en la mira de Barcelona y hasta hubo contactos con su entorno para un posible fichaje en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, Ajax no se movió de la cifra de dinero que pedía por su salida y los 'blaugranas' se bajaron de las negociaciones, privilegiando las contrataciones de otros futbolistas como fueron Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré.

El lateral izquierdo argentino tiene claro que su salida de Ajax se concretará en este verano y en Barcelona gusta su perfil, además de que no habría muchas trabas en las negociaciones como sí sucedió el pasado invierno. Según el citado medio, el ex Banfield e Independiente podría salir de los Países Bajos a cambio de una cifra de cinco millones de euros, precio accesible y que puedan afrontar en el Camp Nou.