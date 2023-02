Manchester City enfrenta un fuerte escándalo, luego de que la Premier League lo acusó formalmente de incumplir con las normas financieras. En Inglaterra ya se hablan de posibles sanciones para el conjunto 'citizen' que van desde la quita de puntos hasta un posible descenso, entre otros. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar graves problemas a nivel institucional como, por ejemplo, la posible salida de Pep Guardiola.

El entrenador catalán ha sido un defensor acérrimo del club que entrena. Cada vez que habló, siempre tuvo palabras de elogio para con el 'City'. "Me gusta representar a un club que está haciendo las cosas bien. Al final no se trata de ganar la Champions o la Premier League, se trata de hacerlo siempre bien, por nuestra gente y nuestra afición", había dicho en el verano de 2020 cuando enfrentaba una fuerte denuncia, a la que tuvo que llevar al TAS.

Sin embargo, durante esas mismas declaraciones, dejó una advertencia a Manchester City, que podría cumplir en caso de que la denuncia de la Premier League trascienda y compruebe las infraciones de club. "Le dije a nuestra gente: 'Cuentenme todo sobre las sospechas que hay. Los miré y les creí al 100 por ciento desde el primer día, así que los acabé defendiendo (...) Les dije: 'Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos'", advirtió, según declaraciones recogidas por The Sun y otros medios en 2022.

Al final, el TAS le dio la razón a Manchester City respecto a las denuncias por incumpliemiento al Fair Play Financiero. "Lo que dijo el TAS significó mucho. Rompió todas las sospechas", había dicho. Hoy esas sospechas han vuelto con la denuncia de la liga inglesa, que complica seriamente a los 'Skyblues', actuales escoltas de Arsenal en la presente temporada.

La Premier League lanzó un comunicado en las últimas horas donde denunció a Manchester City por 100 infracciones financieras. A partir de ese entonces, se ha rumoreado que puede afrontar sanciones económicas, deportivas (reducción de puntos) y hasta institucionales (ser expulsado de la Premier).