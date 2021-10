Poco a poco asoman las grandes figuras del fútbol mundial. La pelea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo va dejando lugar a nuevos 'cracks' como Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes pelean por ser el mejor jugador del mundo. En este sentido, Joao Félix no quiere escapar de la pelea. El futbolista del Atlético de Madrid se tiene la confianza para pelear con el francés y el noruego.

En una entrevista para TNT Sports, el joven portugués adelantó que estaría encantado de jugar con Neymar en algún momento, a la vez que habló de su conexión con Antoine Griezmann, su compañero en el conjunto 'colchonero' de Diego Simeone. Y otra de las declaraciones que ha sorprendido tiene que ver con la lucha por estar en la élite del fútbol mundial.

Evidentemente, Joao Félix se tiene mucha fe de poner su nombre a la altura de futbolistas como Kylian Mbappé y Erling Haaland, que son las jóvenes estrellas que vienen a tomar el lugar que dejarán pronto Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El mediapunta de Atlético de Madrid asegura que peleará por su lugar. "Lo haré. Todavía no he alcanzado mi mejor nivel", aseguró.

En este sentido, Félix encuentra una explicación por la cual no lo ponen a la altura de nombres como Mbappé y Haaland. "En las últimas temporadas he tenido algunas lesiones, no he tenido un año completo sin lesiones, pero cuando eso ocurra, creo que puedo luchar por ese puesto", opinó.

Joao Félix tiene las condiciones para triunfar y para poner su nombre donde él cree que puede estar. Ponerse a la altura de Mbappé y Haaland sólo podrá tener sentido si así lo demuestra dentro del campo y si los títulos con Atlético de Madrid llegan. Por lo pronto, ambición le sobra y viene de una gran actuación ante Barcelona como para demostrar que puede hacerlo.