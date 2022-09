Inglaterra vs Alemania: alineaciones para el partido por la última fecha de la Nations League

Inglaterra se quedó sin motivaciones en la primera fase de la UEFA Nations League, The Three Lions no tienen nada más por lo que jugar, ya han periddo la categoría tras la derrota ante Italia, sin embargo, su rival tampoco tiene grandes motivaciones, Alemania quedó sin chances de ir a la fase final del torneo y jugarán en Wembley, un partido de preparación de cara Qatar 2022, de hecho es la última prueba que tendrán los dos entrenadores.

Los anfitriones no han tenido la mejor de sus etapas en esta Nations League, no ha podido ganar ninguno de los cinco partidos de la fase de grupos hasta el momento. Gareth Southgate está presionado y necesita ganar ante Alemania para tener algo de aire de cara al Mundial. Tiene las bajas de Kalvin Phillips y Jordan Pickford por lesiones.

Alemania tampoco fue lo que se esperaba y la derrota ante Hungría ha complicado las cosas para Hansi Flick, que no podrá contar con Antonio Rudiger, Lukas Nmecha, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Julian Brandt y Marco Reus, toda una columna vertebral de su equipo para visitar Londres estará ausente.

Probable XI de Inglaterra

Ramsdale; Stones, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Shaw; Foden, Kane, Sterling

Probable XI de Alemania

ter Stegen; Henrichs, Sule, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Sane; Musiala