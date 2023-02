La brecha entre Barcelona y los entes reguladores del fútbol español ha quedado más abierta que nunca tras las filtraciones del caso Enríquez Negreira y de las investigaciones alrededor de una trama que puede tener consecuencias en todos los frentes. Tras las duras palabras de Joan Laporta contra su persona, LaLiga y Javier Tebas responden para pedir explicaciones por un escándalo del que se siguen esperando noticias desde la Fiscalía.

Pagos durante 17 años, más de 7 millones de euros, burofaxes con amenazas y el periodo más glorioso del club blaugrana en al aire. Así ha quedado Barcelona tras una serie de informaciones que llevan a Laporta a tener que dar explicaciones, a justificar el aumento de sueldo para Enríquez Negreira en su primer mandado como presidente y que derivaron en contundentes dardos para el presidente de LaLiga.

“Tebas se ha vuelto a quitar la careta. Es una fobia hacia el Barcelona…Tebas siempre aparece de forma recurrente de desestabilizarnos. No le daré el gusto: el FC Barcelona es de sus socios. Quien decida manchar la historia del club tendrá una respuesta contundente”, palabras de Joan Laporta que ya tienen respuesta desde la sede central de LaLiga.

“El mundo necesita una explicación”

Fue en la votación de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Internacional por Oviedo donde Tebas fue consultado nuevamente por una trama que ya se encuentra en manos de la justicia ordinaria, que de momento no tiene más informaciones y que tiene hasta junio para abrir una causa formal. Joan Laporta, en sus palabras antes de que dentro de 10 días llegue la rueda de prensa con la que el mandamás culé tendrá que explicar sus decisiones en el caso Enríquez Negreira.

“No le tengo manía al Barcelona y él (en referencia a Laporta) lo sabe. Hay unas normas que hay que cumplir, que se toman por departamentos de LaLiga. No es cuestión de manías. Laporta no puede encontrar un solo empleado de LaLiga al que yo le haya dicho que no me gusta el Barcelona…Lo que dije estaba dentro del contexto. Hay una investigación por el Caso Negreira y no solo LaLiga, sino que el fútbol mundial necesita una explicación”, la respuesta de Tebas a Laporta.