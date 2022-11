En Real Madrid viven un gran momento tras consolidarse como líder de LaLiga de España y asegurar la clasificación a los octavos de final de la Champions League como primero de grupo. En medio de esto, sorprendieron unas declaraciones de una de las figuras del primer equipo al mencionar ni más ni menos que la figura de Pep Guardiola.

Toni Kroos es uno de los dueños del mediocampo del Madrid desde hace varias temporadas. Por más que sigan llegando fichajes en el mediocampo, el alemán siempre es titular y ha formado una mancuerna con Luka Modric, que le ha dado grandes alegrías a los aficionados 'merengues'.

Pero de todas maneras, Kroos no olvida el pasado y el trabajo de uno de sus exentrenadores, como fue Pep Guardiola. En una nota para Universo Valdano, habló sobre el catalán y sorprendió con una de sus frases. "Guardiola luchó hasta el último día para que me quedara en el Bayern. Si tengo que elegir a un entrenador que sea perfecto para mi juego, es él. Disfruté mucho el año juntos, me mejoró muchísimo", afirmó.

Si bien Pep es una figura muy relacionada al FC Barcelona, Kroos lo elogió por su trabajo en el Bayern cuando lo dirigió en la temporada 2013-14. En aquel entonces, el mediocampista jugó 51 partidos bajo la conducción de Guardiola y ganó cuatro títulos: Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

En junio de 2014, Real Madrid llamó a su puerta y Toni no dudó. De hecho, habló sobre aquel entonces y destacó la figura del presidente Florentino Pérez. "Es el hombre que me fichó y me recibió con mucho cariño desde el primer día hasta ahora. Nunca recuerdo haber tenido un problema con él, siempre hemos sido muy sinceros. Siempre me ha defendido y me ha dado su confianza. Al final, es lo que necesita un jugador", sentenció.