Cristiano Ronaldo atraviesa su peor momento desde que llegó a Arabia Saudita. Es que los resultados no acompañan a Al Nassr y al portugués sólo le queda pelear por la Liga Profesional Saudí, luego de que el lunes pasado quedó eliminado de la Copa del Rey de Campeones a manos de Al Wehda por el golazo de Jean-David Beauguel. Este delantero francés sorprendió en las últimas horas con una revelación por un cruce que tuvo con el portugués.

Beauguel fue el verdugo de Al Nassr en su camino por darle el primer título de CR7 en Arabia Saudita. Convirtió un golazo de chilena y fue la figura para llevar a Al Wehda a la final del torneo donde se enfrentará a Al Hilal. Aunque, ahora se volvió noticia por una situación que tuvo en los vestuarios con CR7.

En declaraciones para L'Equipe, reveló que intentó tener un intercambio con Cristiano Ronaldo, en donde hasta le manifestó su fanatismo, pero no obtuvo la respuesta que buscaba. "Me sorprendió su actitud. Me decepcionó. Le dije que era su fan y le pedí su camiseta y me estrechó la mano sin mirarme a los ojos y con un aire muy despectivo", aseguró el delantero francés de 31 años.

Es que Cristiano Ronaldo terminó muy caliente por la derrota, a tal punto que se la agarró con sus propios compañeros de Al Nassr en pleno partido. "Durante el encuentro estaba molesto y le gritaba a sus compañeros. Es un gran competidor y entiendo que se decepcionó por la derrota", contó Beauguel.

Pese a este desencuentro con el portugués, el atacante de Al Wehda aseguró que la llegada de una estrella del calibre del Bicho es muy bueno para el fútbol de Arabia Saudita. "Más allá del aspecto económico, que seguro que es positivo, me parece genial para el fútbol saudí. Su llegada quizá empujará a otros grandes jugadores a venir aquí", opinó.