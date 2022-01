Ha sido un comienzo de 2022 muy complicado para Bayern Múnich. La crisis del Coronavirus, intensificada por la variante Ómicron, ha hecho que medio equipo esté ausente en el primer partido del año, que al final fue derrota por 2-1 ante Borussia Mönchengladbach. Ahora, sufre una baja considerable debido a problemas cardíacos.

En la rueda de prensa previa a la nueva fecha de Bundesliga, donde los bávaros visitarán a Colonia este sábado, el técnico Julian Nagelsmann confirmó que una de sus figuras, Alphonso Davies, será baja por tiempo indeterminado. El lateral izquierdo sufre síntomas de una miocarditis leve.

"En el caso de Phonzie (apodo de Alphonso Davies), el seguimiento que hacemos a todos los jugadores que han tenido coronavirus ha revelado signos de una leve inflamación del músculo cardíaco (miocarditis). No podrá entrenar hasta nuevo aviso y no estará disponible durante las próximas semanas. Desde la ecografía, no es tan dramático, son simplemente síntomas. Sin embargo, tiene que pausar", informó Nagelsmann.

Así, Davies es baja por tiempo indeterminado. Al canadiense lo seguirán con atención para saber más sobre la miocarditis y para determinar si realmente es una consecuencia directa del coronavirus. Por lo pronto, no realizará actividad física y todo queda en manos de los médicos del club.

Nagelsmann pierda a otro jugador importante de cara al duelo ante Colonia. A la baja del lateral de Canadá se le suman los lesionados Kingsley Coman, Leon Goretzka y Josip Stanisic, mientras que Lucas Hernández está en cuarentena por Covid. A ellos se le suman Bouna Sarr y Éric-Maxim Choupo-Moting, quienes está en la Copa Africana de Naciones.