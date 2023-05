Manchester City vs. Leeds: alineaciones para el partido de la fecha 35 de la Premier League

Manchester City quiere seguir como líder de la Premier League y sacarle ventaja a su escolta Arsenal. Recibe este sábado 6 de abril en el Etihad a un muy necesitado Leeds United en un partido correspondiente a la fecha 35. A continuación te presentamos qué alineaciones perfilan Pep Guardiola y Sam Allardyce para este duelo.

Los Citizens no pierden un partido desde el 5 de febrero contra Tottenham y eso es lo que les ha permitido acercarse y hasta pasar a Arsenal como líder de la liga inglesa. Está en el primer lugar con 79 puntos luego de su triunfo ante West Ham, uno por encima de los Gunners y podría alejarse a cuatro de ganar este partido. Por la mente del equipo que comanda Guardiola también pasa el partido de ida de las semifinales de Champions League ante Real Madrid.

Los Whites atraviesan una situación totalmente distinta. Están en el decimoséptimo lugar con 30 puntos, salvándose del descenso sólo por diferencia de gol (Nottingham Forest tiene las mismas unidades, pero está bajando de categoría). Viene de caer por goleada ante Bournemouth por 4-1, por lo que el momento del equipo está muy mal, a tal punto que prescindieron de los servicios de Javi Gracia para que arribe Sam Allardyce.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE MANCHESTER CITY

La Premier League es importante y más teniendo en cuenta que es líder con un punto arriba. Por eso, Guardiola no se guarda nada ante uno de los equipos que pelea por no descender. Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Nathan Aké; Rodri, Ilkay Gündogan; Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Jack Grealish; y Erling Haaland integrarían el once titular de Manchester City.

EL POSIBLE 11 DE LEEDS

Sam Allardyce debuta como entrenador de Leeds en un duelo crucial para tratar de escaparse de la zona de descenso. La alineación titular de los Peacocks tendría a Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Maximilian Wöber, Junior Firpo; Marc Roca, Weston McKennie, Adam Forshaw; Crysencio Summerville, Rodrigo Moreno y Wilfried Gnonto.