AS Roma cierra otro fichaje estelar y aumenta las expectativas de cara al inicio de la Serie A.

Mourinho no para: Roma asegura el fichaje de un jugador de PSG

AS Roma está siendo una de las grandes sorpresas del mercado de pases de la Serie A. El equipo italiano se está reforzando para pelear por el Scudetto y José Mourinho sigue sumando estrellas al plantel giallorosso y ahora han asegurado un nuevo fichaje estelar.

Luego del fichaje de Paulo Dybala y Nemanja Matić, AS Roma se perfila como uno de los equipos de cuidado para esta temporada de la Serie A. José Mourinho, luego de conseguir el primer título europeo en la historia del club, planea llevarlo a lo más alto.

El técnico portugués aún no termina con el armado de su equipo y sigue trabajando en refuerzos para este mercado de pases. Se sabe que The Special One tiene varios objetivos de alto nivel para esta ventana de transferencias y espera sumarlos al plantel.

Wijnaldum a Roma

Uno de los futbolistas pretendidos por Mourinho es Georginio Wijnaldum. Luego de una temporada en Paris Saint-Germain (PSG), el neerlandés busca su salida de la capital francesa y Roma ha venido sonando como posible destino. Ahora todo parece acordado para el traspaso.

Según informa Fabrizio Romano, AS Roma ha llegado a un acuerdo con PSG para el traspaso de Wijnaldum en condición de préstamo con opción de compra. El equipo italiano pagará 5 millnes de euros como parte del salario del mediocampista. El anuncio es inminente.