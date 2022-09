Se enojó Neymar, se ganó una amarilla por un particular festejo que viene haciendo en esta temporada y el arbitro alemán en Israel no entendió.

Una curiosa tarjeta amarilla se llevó Neymar en el triunfo del PSG sobre Maccabi Haifa, es que el futbolista anotó el tercer gol del partido -que terminó 1-3 para el PSG- y tras su tradicional festejo, el juez lo amonestó, algo que el brasileño no entendió y explotó en sus redes.

Es que Neymar viene teniendo un particular festejo tras anotar sus goles en esta temporada, pone las manos apoyadas en el dedo pulgar en la a cada lado del parietal en la frente y sacando la lengua y mueve las manos en algo que parece un gesto de burla, si es que no lo conoces, claro.

Ese festejo fue considerado un gesto "irrespetuoso con el rival", por eso lo terminó sancionando con tarjeta amarila el árbitro principal del paritdo, el señor Daniel Siebert de Alemania, que tras el partido le pidió disculpas a Neymar por no haber entendido el tema en ese momento.

Así lo confirmó Neymar en medio de su enojo por la amarilla: "Me acabo de encontrar al árbitro y he hablado con él y me ha acabado pidiendo disculpas. Pero ahora ya estoy con una amarilla a la espalda y es una falta de respeto total con los jugadores", dijo en su cuenta de Instagram Ney.

En medio del enojo y risas, dijo que a partir de ahora, avisará a los árbitros cómo serán sus festejos para evitar otro disgusto en cancha: "¿Qué tengo que hacer? ¿Avisar a los árbitros o a la UEFA para que no me saquen amarilla? No sé, es malo y una falta de respeto, no para mí, sino para el fútbol".