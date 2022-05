Paris Saint-Germain ha arrancado el mercado con el pie derecho, luego de cumplir con su objetivo primordial. La renovación de Kylian Mbappé fue cuestión de estado y, finalmente, se logró. Ahora, con su máxima figura, confirmado por tres años más, se buscará armar una plantilla alrededor del nacido en Bondy y que pueda, finalmente, levantar el trofeo de la Champions League.

Conquistar Europa es el objetivo de Paris Saint-Germain, algo que no pudieron lograr este año tras la debacle ante Real Madrid. Al margen de ello, con Mbappé confirmado con su continuidad, ahora se buscarán fichajes importantes que puedan ser compatibles con él. En tanto, algunos futbolistas dirán adiós ante la falta de oportunidades que han tenido y que tendrán a futuro en este equipo.

PSG ya se arma con vistas a una temporada 2022-2023 con muchas exigencias y donde deberá aprobar con creces, a diferencia de lo que fue esta última campaña. Con Mbappé a la cabeza, así está el mercado en el conjunto parisino:

EL MERCADO DE PSG:

Altas confirmadas

No tiene

Bajas confirmadas

Ángel Di María: el argentino tuvo su despedida ante Metz en la última fecha de la Ligue 1. PSG decidió no renovarle su contrato, por lo que es agente libre. Juventus podría ser su próximo club.

Alexandre Letellier: termina su contrato a fines de junio y no será renovado debido a la gran cantidad de opciones que tiene el club para la portería. Será agente libre y su futuro es incierto.

Rumores de fichajes

Aurelién Tchouaméni: es el mediocampista que quieren sumar sí o sí para la próxima temporada. Mbappé aprobó su fichaje y buscan convencerlo. RMC Sport y el periodista Julien Maynard aseguran que el jugador ya eligió fichar por Real Madrid. Todavía faltan las negociaciones. Mónaco pide 80 millones de euros por su salida.

Ousmane Dembélé: el extremo no renueva aún con Barcelona y ha sido vinculado con PSG. Aunque, Le Parisien asegura que no entra en los planes del nuevo proyecto deportivo. De todas maneras, no hay que darlo por descartado.

Sadio Mané: el diario Bild asegura que Bayern Múnich quiere sí o sí a Mané, pero PSG también está interesado en su fichaje. Tras la final de la Champions League, su nombre sería protagonista en este mercado. Podría ser un gran socio para Messi y para Mbappé en el ataque.

Paul Pogba: PSG sueña con su fichaje y le ofrecería un contrato importante desde lo económico. Lucha por su llegada con Juventus, quien estaría más cerca de tenerlo.

Rafael Leao: es uno de los nombres que se maneja para sumar al ataque de PSG. Sin embargo, según informó La Gazzetta dello Sport, Milan sólo pretende una cifra parecida a la de la cláusula de rescisión, que es de 150 millones de euros. Real Madrid también lo pretende.

Arnaut Danjuma: corre todavía más de atrás en la consideración para sumar como delantero. Con Villarreal tuvo una gran campaña y su cláusula de rescisión sería de 45 millones de euros, según Fabrizio Romano.

Darwin Núñez: otro de los delanteros que interesa a PSG. Sus goles en Benfica llaman la atención de toda Europa. Desde lo económico no habría problemas, pese a que la cláusula de rescisión en Benfica ronda los 150 millones de euros.

Gleison Bremer: si bien la prioridad no es reforzar la defensa, el zaguero de Torino gusta mucho en PSG. De todas maneras, Inter de Milán es favorito para su fichaje.

Rumores de salida

Mauricio Pochettino: el técnico argentino podría salir del equipo tras una temporada difícil, aunque por el momento, no hay un candidato fijo para reemplazarlo. La opción de quedarse en el club tampoco está descartada.

Mauro Icardi: PSG pagó por su fichaje, pero ha sido un rotundo fracaso. Ahora, buscará negociarlo, aunque no hay muchas opciones al respecto.

Leandro Paredes: se lo menciona como uno de los nombres que PSG quiere vender para hacer caja. Juventus ha sido uno de los equipos con los que lo vinculó, aunque no hubo ofertas hasta el momento. La intención del jugador es quedarse.

Marco Verratti: termina contrato en 2024, pero, en declaraciones a Le Parisien, dejó en suspenso su renovación, por lo que podría haber varios equipos interesados en su fichaje.

Xavi Simons: termina su contrato en junio, pero hay negociaciones para renovar su contrato. Su intención sería quedarse, aunque hay al menos tres equipos que han preguntado por su situación, según reveló Fabrizio Romano.

Keylor Navas: el costarricense pensaría en un cambio de rumbo debido a que PSG priorizaría la titularidad de Gianluigi Donnarumma la próxima temporada. Sin embargo, la última información es que los parisinos quieren retenerlo a toda costa, según Le Parisien.

Layvin Kurzawa: es uno de los jugadores a vender para hacer caja. El lateral izquierdo no tuvo prácticamente actividad en esta temporada, por lo que seguramente buscará minutos en otro club.

Georginio Wijnaldum: su temporada ha sido muy difícil. Si bien ha tenido oportunidades, no ha sido el mismo que en la Premier League, por lo que si llegase una oferta de dicha liga, podría considerar un cambio de aires.

Thilo Kehrer: fue una de las primeras opciones de recambio en el lateral derecho y hasta en la defensa central, pero ahora buscaría una salida, luego de que cambió de agente recientemente. Tendría ofertas de la Bundesliga.

Julian Draxler: ha tenido pocos minutos en esta temporada y ha sido hasta tercera o cuarta opción. Es uno de los apuntados por PSG para hacer caja también, pero aún no tendría ofertas.

Junior Dina Ebimbe: es uno de los jóvenes futbolistas que PSG querría retener, por lo que se le busca una renovación de contrato. Sin embargo, en 2023 quedaría libre y podría pensar en ser agente libre el próximo año para buscar un posible destino. Fue buscado por Bayer Leverkusen la pasada temporada y no se descarta que vuelva a la carga.

Edouard Michut: otra gran promesa de PSG, quien podría buscar minutos en otro equipo. Sevilla se mostró interesado en su llegada, aunque no le faltarán otras opciones.