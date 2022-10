Los rumores de mercado han explotado en las últimas horas con la posible salida de Kylian Mbappé de Paris Saint-Germain. El 'crack' francés pediría su salida del club para enero próximo luego de sentirse "traicionado" por el cuadro parisino al no cumplir con las condiciones que había impuesto para renovar su contrato, algo que hizo en mayo pasado, rechazando la oferta de Real Madrid.

Mbappé habría reconocido su error al renovar su contrato con PSG, según apunta la radio francesa France-Bleu. Se lo hizo saber a su familia, luego de ver que en la capital francesa no le han cumplido las promesas que le habían dicho para convencerlo de renovar. "Nos equivocamos y yo fui el primero en equivocarme", le habría dicho a sus familiares. Ante esto, ya ha dejado ver sus intenciones de salir, luego de que se ha conocido que su relación con el club está "completamente rota".

A partir de allí, PSG estaría dispuesto a dejar ir a Mbappé y ya habría un precio de salida. Según Foot-Mercato, el encargado del mercado del club, Antero Henrique, solicitó 400 millones de euros por Kylian luego de que aparecieron algunos equipos preguntando por su fichaje, poco después de haber renovado su contrato. Ese podría ser el monto a pagar por su posible fichaje para enero donde habría cinco equipos candidatos, según The Sun.

Los cinco equipos que podrían fichar a Mbappé

Real Madrid

Es el equipo en donde Mbappé quiere jugar, aunque las posibilidades son realmente remotas. De hecho, según han apuntado tanto Marca como AS, Real Madrid no hará ningún esfuerzo por fichar al futbolista nacido en Bondy. En todo caso, será él mismo quien deberá costearse la operación para poder recalar en el club 'merengue'. Un dato no menor es que PSG no lo quiere vender a este conjunto y ya lo impuesto como condición a Kylian para salir. Difícil.

Liverpool

Jürgen Klopp es un confeso admirador de Kylian Mbappé. Y mientras se debatía entre PSG y Real Madrid, en algún momento se deslizó la posibilidad de que pueda recalar en Anfield. De hecho, según reveló el propio jugador en una entrevista a The Telegraph, hubo conversaciones con el entrenador alemán para jugar en Liverpool. Su madre Fayza Lamari fue clave en esto, ya que ella es simpatizante del cuadro 'red'. ¿Lo volverán a buscar? Es una posibilidad.

Chelsea

No sorprendería que Chelsea pueda ser otro equipo que aparezca en la órbita de Mbappé. El nuevo dueño, Todd Boehly, puede asumir el fichaje del francés en caso de que se pueda realizar en enero próximo. Los 'Blues' necesitan de una nueva estrella para pensar en cosas importantes a futuro y Kylian sería el ideal. De hecho, en el pasado verano se pensó en el posible fichaje de Cristiano Ronaldo para ello. Ahora, la posibilidad de un fichaje importante podría apuntar a París.

Manchester United

Hace varias semanas atrás, el diario The Mirror reveló que Manchester United podría estar dispuesto a esperar a Mbappé hasta 2024 y ponerse como candidato a su fichaje. Con los rumores alrededor de una salida para enero de 2023, esta posibilidad podría aparecer más pronto de lo esperado. Además, pensando en un futuro sin Cristiano Ronaldo, el fichaje del francés podría revitalizar Old Trafford. Sin embargo, hoy por hoy, los 'Diablos Rojos' no pueden ofrecerle jugar Champions League.

Manchester City

En cuanto a lo económico, Manchester City siempre aparece entre los candidatos a fichajes importantes y Kylian Mbappé no es la excepción. La gran obsesión de parte de los dueños qataríes es conquistar Europa y ganar la Champions League. En caso de que esto no ocurra en la presente edición, podrían asumir el fichaje de la figura de PSG para ir decidamente a todo o nada por este objetivo. ¿Lo querrá Pep Guardiola?