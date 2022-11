Terminó la espera, las grandes figuras del PSG terminaron sanos el partido ante el Auxerre, encima ganaron en el Parque de los Príncipes con un contundente 5 a 0, aunque Galtier sabía que sus jugadores tenían la cabeza puesta en Qatar 2022 y al único que dejó en el campo fue a Mbappé.

Paris Saint-Germain se hizo un festín en casa con el Auxerre, que aguantó poco en el partido, Kylian Mbappé abrió la cuenta a los once minutos con alguna polémica, es que hubo un a clara mano de Neymar, pero no era revisable porque el gol llegó de una segunda jugada tras el despeje del zaguero.

El gol sumó y parecía que se venía la noche para el Auxerre, pero eso no pasó, al menos no en la primera parte donde supo aguantar, pero en el segundo se soltaron las fieras, Carlos Soler a los 51, Hakimi a los 57 pusieron el dos y tres del partido.

Ahí Galtier decidió que era suficiente, sacó a sus figuras que van al mundial, Neymar y Messi se fueron directamente a las duchas, menos a Mbappé, que jugó todo el partido, y apareció la figura del joven Ektike, que con una asistencia a Renato Sanches y un gol a los 84 selló la goleada.

PSG culmina invicto la primera parte de la Ligue 1, con sus jugadores sanos y todos los que van al Mundial listos para afrontar el desafío más importante de la carrera de todo futbolista.