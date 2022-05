PSG ya piensa en su próxima temporada. El equipo de la capital francesa debe todavía completar tres encuentros de la presente edición de Ligue 1, pero su cabeza ya está puesta en lo que será un verano más que movido. Con Kylian Mbappé todavía sin anunciar su futuro, desde la directiva también tienen pensado cambios para un banquillo donde dos nombres suenan con fuerza para reemplazar a Mauricio Pochettino.

El argentino fue el elegido para comandar un grupo de estrellas que de nuevo se estrelló en su deseo de reinar Europa por primera vez. Paris Saint Germain tendrá que esperar como mínimo otros 12 meses para ser campeón de la UEFA Champions League, pero todo apunta a que los jeques no están por la tarea de tener paciencia. Ya se habla de posibles sustitutos de un Mauricio Pochettino que se ve con fuerza para seguir.

"Hoy, al 100% me quedo en el PSG el año que viene y Kylian Mbappé también estará. Es por cómo me siento y lo que percibo. Es lo que puedo decir. En el fútbol nunca se sabe, puedes esperar muchas cosas", fueron sus palabras tras ganar la Ligue 1. Si bien de momento no hay anuncios oficiales, AS le ve por fuera de un equipo que ya piensa en su próximo proyecto.

Dos candidatos pican en punta

¿Quién puede heredar un club en llamas y donde varias figuras se encuentran en el punto de mira? Es la pregunta que medios franceses y españoles se hacen por estas horas en relación a un banquillo del PSG que salvo un giro de 180 grados, va a cambiar de dueño en unos meses. Leonardo apunta a salir, al igual que un Pochettino que tiene ya dos posibles sustitutos.

Desde AS confirman a Thiago Motta (La Spezia) y Joachim Low como los más deseados por un Nasser Al-Khelaifi que empieza a recibir hojas de vida para la próxima temporada. Pochettino quiere quedarse, pero solo un giro de 180 hará que el argentino continúe al frente del equipo parisino en unos meses.