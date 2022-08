Este domingo, en el estadio Olímpico de Londres, Manchester City visita a West Ham, por la primera fecha de la Liga de Inglaterra, razón por la cual, Pep Guardiola habló para la prensa y dejó en claro una situación que parece atormentar a los aficionados del Ciudadano.

Le quitó presión a una posible obtención de la competencia de clubes más importante de Europa, “me gustaría ganarla, como a todos, pero no es una obsesión. Es un sueño o un objetivo a lograr, pero sé lo buenos que son nuestros rivales, y lo difícil que es esa competición”.

Fue claro en decir que sus objetivos e ideales en City son otros: “lo he dicho muchas veces, y quizás la gente no me crea y piense que sea una excusa. Muchos dicen que vine a ganar la Champions, pero yo no he venido a ganar la Champions, no me lo pidieron”.

Además, puso un ejemplo de cuando se consagró con dos en la disciplina de los Culés: “por su puesto que la quiere, yo el primero, y fue lo mismo en Múnich, y cuando ganamos dos en Barcelona, yo quise ganar cuatro. Cuando la gané, no me sentí como el ‘máster’ del universo”.

Sin embargo, dejó un mensaje para los hinchas de Manchester City que se ilusionan con el arribo y capacidad goleador de Erling Haaland, “si entreno 30 o 40 años, quisiera ganar una Champions por temporada, y no considero un fracaso cuando no la ganamos. Así que lo intentaremos esta temporada”.