Erling Haaland no vio minutos de juego en el amistoso de Manchester City ante América.

¿Por qué no jugó Haaland contra el América?

Manchester City tuvo su primer encuentro de la gira de pretemporada en los Estados Unidos. El equipo ciudadano se midió ante América de México en la ciudad de Houston y las miradas estaban sobre Erling Haaland. El noruego no debutó en el partido de este miércoles.

Erling Haaland es el nuevo gran nombre de Manchester City. El noruego es sin lugar a duda una de las más grandes figuras del mercado de pases y hay muchas expectativas sobre lo que será su paso por el equipo ciudadano. Sin embargo, este no debutó en su primer partido.

Se esperaba que Haaland tuviera minutos de juego en el amistoso ante América. No obstante, las cámaras captaron al noruego en el banquillo de suplentes sin su indumentaria de juego y con su teléfono celular, lo que dio a entender de inmediato que este no jugaría.

¿Por qué no jugó?

Pep Guardiola fue quien aclaró las dudas sobre el debut de Haaland. El técnico dejó en claro que el jugador aún no está en un estado de forma óptimo. "En los próximos partidos jugará, no hay problema. Esto acaba de empezar y no quisimos asumir riesgos innecesarios".

"Quizás pueda jugar algunos minutos ante el Bayern de Múnich, pero no es seguro. Veremos su evolución en los próximos entrenamientos. Esto es muy largo y tenemos todavía mucho tiempo por delante. No se preocupen" añadió el DT.