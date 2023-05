Manchester City atraviesa la recta final de la temporada, donde sigue vigente en la triple competencia y con la ilusión de quedarse con todas ellas. Sin embargo, de cara a los cruces decisivos, el entrenador Pep Guardiola no podrá contar con Kevin De Bruyne, que se recupera de una compleja lesión. Entérate aquí de qué se trata la misma.

+ ¿Qué lesión tiene Kevin De Bruyne en Manchester City?

Si bien aún no se ha comunicado el parte médico oficial, la prensa británica ha dado a conocer que se trata de una lesión del ligamento colateral de la rodilla derecha, que no necesitará operación pero sí reposo y un tiempo certero de recuperación. Situación delicada para el belga a una semana del cruce de Champions ante Real Madrid.

+ ¿Cuándo puede volver a jugar Kevin De Bruyne en Manchester City?

Ante los cuestionamientos por el estado de salud del volante experimentado, Pep Guardiola no trajo tranquilidad al respecto. "De Bruyne no se encuentra bien, está lesionado y no sé cuando volverá", manifestó el director técnico español. Hay hermetismo en Manchester sobre una posible fecha de regreso del pilar del equipo.

+ Los números de Kevin De Bruyne con Manchester City esta temporada:

En lo que va de la edición 2022/23, el futbolista de 31 años acumula 34 contribuciones en goles (7 tantos y 27 asistencias) en 42 partidos disputados entre Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup y Community Shield. ¿Podrán recuperar los "Citizens" a una de sus armas letales?