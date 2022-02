Nada fue igual para Colombia desde ese 10 de febrero de 1986. Nacía en Santa Marta uno de los delanteros más letales del fútbol sudamericano para empezar una carrera llena de goles, títulos y el deseo de seguir vigente. Radamel Falcao García llega a sus 36 años y estos son los retos que le esperan al Tigre.

Si bien no será el cumpleaños más feliz del samario por esa derrota en la ida de semifinales de la Copa del Rey frente a Real Betis donde Radamel contó con 30 minutos sobre el césped, Falcao sigue sumando años e hitos en una carrera que poco o nada tiene que envidiarle a nadie. Se vienen retos en todos los frentes para el cafetero.

El Tigre llega a sus 36 años con 9 camisetas encima donde pudo jugar 526 encuentros, marcar hasta 302 goles, dar 58 asistencias y levantar 12 títulos a nivel de clubes que le colocan como uno de los jugadores más ganadores de nuestro continente en el último tiempo. Rayo ha sido el último en recibirle y si todo sigue su curso, todo apunta a un año más en Vallecas.

Retos en LaLiga y con la selección

Con el equipo del sur de Madrid ha entablado un amor que según marcan desde AS apunta a extenderse más allá del 31 de junio. Falcao apunta a seguir en Vallecas, donde todo son conscientes del impacto de su figura puertas adentro. Dar vuelta la serie ante Betis, consolidar una salvación que parece inminente y por qué no meter al Rayo en Europa para su próxima temporada, los primos retos de un Tigre que sigue suelto y dando guerra.

Con la selección Colombia el panorama es muy distinto. La eliminación de Qatar 2022 será una realidad a no ser que un milagro se obre en Barranquilla, Venezuela, Perú y Uruguay. Si no hay un cambio de guion propio de este deporte, habrá que ver que papel tendrá a futuro un delantero que como Falcao, no podrá optar al Mundial del 2026. Volver a consolidar el grupo del cuadro cafetero y terminar con la ruptura que existe en el vestuario, los primeros desafíos para un líder tanto dentro como fuera de la cancha que llega a los 36 años.