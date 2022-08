Cristiano Ronaldo había hecho un pedido especial para Manchester United. Pero al no cumplirse, estalló y pidió su salida del club. Hoy por hoy, es difícil.

El futuro de Cristiano Ronaldo todavía sigue en juego. Desde hace varias semanas que ha expresado su intención de salir de Manchester United para jugar en un equipo con aspiraciones de ganar la UEFA Champions League. Pero, el trasfondo de esto tiene otra historia y es una importante diferencia que tuvo el club y el entrenador Erik ten Hag con un pedido que hizo el portugués.

La estrella de los 'Diablos Rojos' está totalmente decidido en salir del equipo y espera a que en estos últimos días de mercado pueda definir su salida. Sin embargo, la lista de clubes que lo pueden fichar se va achicando y, por el momento, sigue en Old Trafford, aunque ya ha tenido sus diferencias con ten Hag, que lo han llevado al banquillo.

Pero las diferencias entre ten Hag y Cristiano Ronaldo datan desde los primeros días del arribo del neerlandés. Según revela The Mirror, el portugués pidió que Manchester United fiche a un centrodelantero en este mercado de verano para que pueda jugar junto a él. Sin embargo, el entrenador tenía un plan diferente para el equipo.

El nombre del uruguayo Darwin Núñez fue mencionado como uno de los delanteros que podrían haber llegado a Old Trafford durante este verano, pero al final fichó por Liverpool. Según The Athletic, el estilo de '9' del ex Benfica era el pedido por CR7 para que puedan jugar juntos y podrían haber encajado perfecto en Manchester United.

Al final, no llegó ningún centrodelantero y Cristiano Ronaldo optó por la opción de salir de Manchester United, aunque aún no ha podido concretarlo y parece difícil que esto ocurra. Mientras, el luso sigue trabajando con el primer equipo de los 'Diablos Rojos' para revertir la pobre imagen que dejó el debut en Premier League ante Brighton.