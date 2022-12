Superliga vs. UEFA, a 24 horas del primer 'fallo'

La Unión Europea empezará a dictar medidas y su análisis sobre la gran batalla de poderes que existe en el viejo continente. Si bien el fallo final no llegará no llegará hasta la primavera del 2023, empiezan 24 horas claves para entender el futuro de la trama UEFA vs. Superliga.