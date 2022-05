Schalke 04 concretó su ascenso a la Bundesliga hace algunos días, pero este último fin de semana terminó de cerrar su buena temporada con el título de la Segunda División alemana. Tras el triste descenso sufrido en 2021, el equipo 'Azul Real' vuelve a la Primera División con todos los honores y con un crack uruguayo como gran figura.

Rodrigo Zalazar ha sido una de las grandes apuestas que hizo Schalke 04 para tratar de volver a la Bundesliga y su trabajo ha sido realmente bueno. Llegó en calidad de cedido con opción de compra proveniente del Eintracht Frankfurt y ha tenido una temporada realmente soberbia con 30 partidos, seis goles y siete asistencias, claves para que uno de los equipos más fuertes del Rin-Ruhr pueda lograr su retorno a la máxima categoría alemana.

Al ascenso conseguido hace un par de fin de semanas, Schalke 04 lo completó con el título de la Segunda División tras vencer en la última jornada al Nürnberg con un golazo precisamente del uruguayo. Su tanto dio la vuelta al mundo por su espectacular pegada desde mitad de cancha para el 1-0 (la victoria la completó Simon Terodde para el 2-1) y también por emular a su padre José Luis Zalazar, quien convirtió uno similar cuando jugaba en el Albacete en la temporada 1992-93 ante el Atlético de Madrid.

VIDEO: EL GOLAZO DE MITAD DE CANCHA DEL URUGUAYO RODRIGO ZALAZAR

Rodrigo Zalazar, de 22 años, nació precisamente en Albacete, España, e hizo todas sus juveniles en aquel país pasando por equipos como el Albacete, Málaga y el San Félix. Su llegada a Alemania se dio en 2019 cuando Eintracht Frankfurt lo fichó en calidad de libre. A partir de allí, tuvo un paso por el Korona Kielce de Polonia y por el St. Pauli alemán. En 2021, llegó al Schalke 04 y ahora, aseguró su futuro allí. En marzo, le compraron su pase al Eintracht en 1.5 millones de euros y firmó contrato hasta 2026 por lo que jugará en la Bundesliga la próxima temporada.

VIDEO: GOLAZO DE JOSÉ LUIS ZALAZAR, PADRE DE RODRIGO ZALAZAR

Rodrigo Zalazar pide una chance en la selección de Uruguay

Pese a haber nacido en España, Zalazar ya ha disputado partidos con la selección de Uruguay Sub-20 (19 partidos y un gol) y pide una chance en la Mayor. En una entrevista para SportsCenter (ESPN), reveló su deseo de jugar para la 'Celeste' en el futuro. "Tengo a Uruguay muy presente. Desde que era muy pequeño, siempre le he dicho a mi padre que si algun día tenia la oportunidad de poder defender a algun país que sería Uruguay, sin dudas. Tuve la suerte de poder estar con la sub 20, que para mí fue un sueño que se ha hecho realidad, pero ahora, la verdad, tengo que trabajar y esperar a que me llegue la oportunidad. Sería otro sueño para mi poder vestir la 'Celeste' con la Mayor", dijo.

Teléfono para el técnico Diego Alonso de cara a futuro, sobre todo después de la participación uruguaya en el Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, el técnico no lo ha convocado para jugar en la Mayor, pero si sus rendimientos con Schalke 04 en la Bundesliga se repiten como sucedió en Segunda División, seguramente tendrá su oportunidad.