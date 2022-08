La prensa inglesa ha soltado diferentes bombas sobre las opiniones de Erik ten Hag para con Cristiano Ronaldo. En Manchester United, el nombre del portugués sigue haciendo ruido con los rumores que lo vinculan con una supuesta salida, más allá de que en el club no quieren desprenderse de él. Sin embargo, ahora, el entrenador ha decidido aclarar todo y dio su contundente opinión sobre su estrella.

CR7 ha sacudido el mercado de Manchester United cuando pidió su salida debido a sus ganas de jugar la Champions League. Por el momento, no ha tenido ofertas de algún grande que lo seduzcan y, a su vez, en Old Trafford no consideran su marcha. Esto ha llevado a distintos vaivenes donde el propio jugador hasta ha demostrado sus intenciones de salir.

Durante la pretemporada, Cristiano se perdió las giras por Tailandia y Australia por motivos personales y recién regresó a los trabajos en la Ciudad Deportiva de Carrington hace dos semanas. En tanto, su agente Jorge Mendes ha tenido conversaciones con directivos de otros clubes ofreciendo el nombre del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Mientras, varios medios ingleses como The Sun o Sky Sports han reportado supuestas frases de parte del entrenador de Manchester United, Erik ten Hag, para con Cristiano Ronaldo. "Ciertamente, no apruebo esto. Es inaceptable. Somos un equipo y te tienes que quedar hasta el final", habría dicho luego de que el luso se fue a la mitad del partido amistoso ante Rayo Vallecano. "Ponte en forma si quieres jugar", también habría trascendido, según los citados medios.

Ahora, ten Hag quiere ponerle un fin a estas versiones y dio su opinión sobre Cristiano Ronaldo. En la rueda de prensa previa al debut en Premier League ante Brighton, afirmó: "Estoy muy feliz con Cristiano Ronaldo. Tenemos un delantero de primera. Está aquí con nosotros y está en la plantilla". De esta manera, cuenta con él para dicho partido, aunque habrá que esperar por ver si lo pondrá desde el arranque o no.