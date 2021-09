Manchester City vive horas de tensión con Pep Guardiola como protagonista. Luego de unas declaraciones suyas por lo visto en el partido ante RB Leipzig por Champions League, llegaron las críticas para el entrenador. Pero su nueva respuesta fue una amenaza directa. "Si me convierto en un problema, me iré", lanzó en rueda de prensa este viernes.

Guardiola se mostró crítico de la falta de público en el Etihad en el partido ante Leipzig el pasado miércoles. "Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado", deslizó. A lo que la afición del club respondió con enojos. "Que cuestione el apoyo y la lealtad que se brinda al equipo es, francamente, decepcionante. Nadie se lo había pedido, que se calle, que se centre en lo deportivo", expresó Kevin Parker, secretario general del club oficial de aficionados de Manchester City.

La declaración de Guardiola podría pasar desapercibida, pero para la afición, esto está directamente relacionado con las burlas que reciben de los rivales, quienes catalogan al Etihad como el Emptyhad (derivado de la palabra 'empty', que significa 'vacío'). El cruce entre ambas partes perjudica a Manchester City y ha disparado también una seria amenaza del entrenador catalán.

Pep Guardiola amenaza con irse

En la conferencia de prensa previa al partido ante Southampton de este sábado por Premier League, Guardiola se mostró nuevamente molesto y no dudo en aclarar sus dichos, a la vez que amenazó con irse en caso de que sea un problema para el propio público.

"La interpretación es la interpretación de cada uno pero no voy a disculparme por lo que dije, estoy sorprendido por las declaraciones que han venido después (...) Lo que digo es que necesitamos el apoyo de nuestros aficionados, no importa cuánta gente venga, ojalá pueda venir señor Parker. Necesitamos su apoyo. No voy a pedir perdón por lo que dije. No pongan en mi boca palabras que no he dicho. Nunca seré un problema para los aficionados, si me convierto en un problema me iré", dijo.

Y añadió: "En los últimos años hemos conseguido muchas cosas sin ellos, pero ahora necesitamos su apoyo. Si no vienen por alguna razón, perfecto, pero prefiero pasar los partidos difíciles con mis aficionados".